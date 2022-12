Acidente entre dois caminhões e motocicleta resulta em bloqueio parcial da BR-222, no Ceará

Um acidente entre dois caminhões e uma motocicleta na manhã desta sexta-feira (2) resultou na interdição parcial da BR-222, no município de Forquilha, interior do Ceará.

O bloqueio acontece no km 202, no sentido capital-interior, devido a um dos caminhões estar tombado na rodovia. Uma equipe da Polícia Rodoviaria Federal (PRF) está no local realizando o controle de tráfego.

Óleo na pista

O Corpo de Bombeiros ainda avalia a intervenção devido à presença de óleo no revestimento asfáltico.

Segundo a PRF, os condutores da motocicleta e de um dos caminhões foram socorridos antes da chegada dos agentes no local. Ainda não há informações sobre o estado das vítimas.