84 anos do PV: conheça histórias que marcaram o estádio cearense

Estádio com uma trajetória que atravessa décadas, que recebeu partidas memoráveis e foi palco de inúmeras celebrações, o Presidente Vargas, nosso querido PV, segue sendo um dos espaços mais tradicionais para os amantes do futebol em Fortaleza, com 84 anos completados em 2025.

Fundado em 1941, o Presidente Vargas já viu todo tipo de disputa: o Rei do Futebol, inclusive, jogou sua partida de número 1000 com a camisa do Santos nos gramados do PV, em um jogo contra o Ceará, durante o Campeonato Brasileiro em 1972. O time cearense saiu com a vitória por 2 x 1, de virada.

O estádio teve a passagem de diversos jogadores que se tornaram ídolos. Sérgio Alves, ex-jogador do Ceará e um dos grandes nomes do Alvinegro, relembra que a primeira partida disputada no PV foi contra o Fortaleza, mas quando ainda era jogador do Central, de Caruaru. No jogo, o craque também marcou seu primeiro gol no estádio.

Um gol contra o Fortaleza também é um dos momentos memoráveis do jogador no estádio. Na época, a vitória quebrou uma sequência de 16 jogos e quase três anos em que o Ceará não vencia o Tricolor. “Esse gol é rotulado até hoje como a quebra do tabu”, relembra Sérgio Alves.

“O PV é um estádio fundamental, porque é central, favorece a chegada e a saída dos torcedores, e é um estádio mais aconchegante. Por se tratar de um estádio dentro da cidade, com certeza todos os torcedores se sentem à vontade e veem o PV como um estádio especial para diversos jogos”, comenta.

Quem também possui uma relação afetiva com o estádio é o ex-jogador do Fortaleza e ídolo da torcida, Rinaldo Santos. A primeira partida no PV foi também a estreia do artilheiro pelo Tricolor de Aço, em um jogo contra o Icasa no Campeonato Cearense de 2004, que resultou no primeiro gol marcado com a camisa do time.

“Eu particularmente considero o PV um dos estádios mais gostosos para se jogar, onde torcedores ficam mais perto dos jogadores e onde o estádio se transforma em um ‘caldeirão’. Preferia jogar no PV que no Castelão. Esse estádio é um símbolo muito importante para a cidade de Fortaleza, e creio que boa parte da torcida ache o mesmo”, explica Rinaldo.

Pelé e Tom Barros no PV

Nas lembranças do jornalista e locutor Tom Barros, o PV foi seu primeiro grande estádio. Inaugurado 32 anos antes do Castelão, o local era a referência para o jovem Tom quando se falava tanto de futebol quanto de outras ações sociais.

O jornalista relembra que começou a frequentar o PV em 1956, quando foi ver seu primeiro ídolo jogar, o goleiro Ivan Roriz, do Ceará. “Durante mais de 30 anos, 31 anos exatamente, o PV foi o centro de todos os acontecimentos esportivos”, conta Tom.

Legenda: O estádio PV em 1984 Foto: Vidal

Para além das grandes partidas de futebol que presenciou no PV, Tom comenta que eventos como bingos com o estádio lotado, apresentações musicais e reuniões de igrejas também faziam parte do cotidiano dos moradores de Fortaleza que visitavam o espaço.

Um dos eventos marcantes foi, quando já atuava como repórter, estava no estádio e horas da disputa principal, Pelé apareceu do seu lado, em 1967. Na época, o ídolo dos Santos costumava chegar cedo ao local da partida para ver a atuação dos novos jogadores.

Em 2011, após um período de reformas que deram um aspecto mais moderno e atual para o Presidente Vargas, Tom Barros foi convidado para dar o chute inicial no gramado renovado do estádio, momento que guarda com muito carinho na lembrança.

Mesmo com todos os elogios ao espaço, o jornalista defende que o PV poderia ser maior, para abrigar um público de 30 mil torcedores. Atualmente, o limite é de pouco mais de 20 mil pessoas, segundo a Prefeitura de Fortaleza.

Legenda: O jornalista Tom Barros no PV em 2011 Foto: Francisco Viana

“O jogo mais importante (para mim), que eu inclusive narrei, foi o jogo Ceará 3 a 2 em cima do Remo do Pará. Era a segunda partida da Copa do Nordeste. Ceará jogando com o Remo e o Ceará tinha que ganhar. Tava perdendo 2 a 0, virou para 3 a 2, provocou a terceira partida. Para mim, foi um dos maiores espetáculos que eu já vi no PV”, relembra Tom.

Modernização

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o estádio Presidente Vargas passou por modernizações neste ano, ganhando nova identidade visual, além de reconhecimento facial para todos os visitantes.

Com manutenção a cada 90 dias, o gramado também recebe atenção especial. Até setembro deste ano, mais de 80 partidas já haviam sido realizadas em 2025, equiparando ao número total de 2024. A estimativa da Prefeitura é de que 200 mil torcedores passem pelo PV neste ano.

O PV foi o primeiro homenageado da campanha “Fortaleza Vou Te Contar”, promovida pelo Sistema Verdes Mares, que contará a história de diferentes espaços da Capital.