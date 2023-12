Veja 6 opções de presentes para Amigo Secreto de até R$ 79,99 em 2023

Com a chegada das festas de final de ano, quase sempre surge a dúvida sobre qual presente comprar para aqueles que amamos. Seja para o amigo secreto do trabalho, da família ou dos amigos, as opções são diversas. Pensando em lembrancinhas de até R$ 79,99, o Diário do Nordeste organizou uma lista com diversos produtos para facilitar sua procura.

De chocolate a itens de decoração, as opções de presentes focam também nas mudanças que o escolhido pode ter com o começo de 2024. Com novos sapatos, cadernos organizadores, decorações para cozinha ou mesmo um bom chocolate, para adoçar os momentos.

Veja também

Confira lista de presentes de Amigo Secreto

Chocolate

Não há como errar quando o assunto é chocolate. Para presentear a pessoa querida no final do ano, a padaria Costa Mendes organizou alguns kits surpresa, como:

Panetone Artesanal com frutas cristalizadas (400g): R$19,99 (sendo acima de 10 unidades o valor baixa para R$14,99 (und), e acima de 50 unidades, fica R$13,99 cada)

R$19,99 (sendo acima de 10 unidades o valor baixa para R$14,99 (und), e acima de 50 unidades, fica R$13,99 cada) Chocotone artesanal (400g): R$22,99 (sendo acima de 10 unidades o valor baixa para R$16,99 (und), e acima de 50 unidades, fica R$15,99 cada);

R$22,99 (sendo acima de 10 unidades o valor baixa para R$16,99 (und), e acima de 50 unidades, fica R$15,99 cada); Chocotones trufados (800g): a partir de R$74,99

Sapatos

A Sapataria Nova está com descontos exclusivos para o final do ano, e com uma coleção marcada pelo ar de renovação. É possível encontrar opções para homens e mulheres a partir de R$ 79,99, como os itens indicados na imagem abaixo.

Legenda: A Sapataria Nova possui opções de sandálias para mulheres e para homens Foto: Divulgação/Sapataria Nova

Sandália feminina: R$ 79,99

R$ 79,99 Sandália masculina: R$ 79,99

Papelaria

Para aquela amiga — ou amigo também! — que gosta de organizar a vida antes do ano começar, o caderno "My Wellness Journal", da Universo Loja, pode ser uma ótima escolha de presente.

Legenda: Os cadernos da Universo Loja tem diversos detalhes coloridos e divertidos Foto: Reprodução/Universo Loja

É um caderno que se propõe a ser um lugar seguro para agradecer e manifestar coisas boas. Possui alguns questionários para a pessoa entender mais a si mesma e, nas folhas seguintes, tem muito espaço para colocar as metas, objetivos, desafios e compromissos.

A loja ainda possui outras opções de cadernos que, assim como o Wellness Journal, custam R$ 64,90.

Endereço: Vila Bachá, 11, Meireles, Fortaleza

Vila Bachá, 11, Meireles, Fortaleza Loja virtual: Universo Loja

Cozinha

Ano novo, vida nova e...ares novos também! Às vezes, nem é preciso um novo móvel para a casa ficar com uma carinha de nova. Focar em decorações que combine com as suas aspirações para 2024 e torne o lar ainda mais acolhedor ou prático, já é um bom passo.

Legenda: Imagens da Marmita Elétrica; Jogo de Jarra Palmeira; e Jogo de tábuas para frios Foto: Divulgação/Freitas Varejo

Neste fim de ano, a loja Freitas Varejo está com promoções de diversos produtos, como:

Marmita Elétrica 1,5L: por R$ 59,99;

por R$ 59,99; Jogo de tábuas para frios: R$ 49,99;

R$ 49,99; Jogo de Jarra Palmeira: por R$ 79,99.

CDs e Filmes

Quem é que não tem um amigo com gostos peculiares, que faz aquela playlist cheia de artistas desconhecidos e que precisa conter a emoção quando "Queens of the Stone Age" é confirmado no Brasil? Bom, para essas pessoas, o setor de CDs e Filmes usados da Livraria Arte & Ciência é uma ótima opção.

Com uma unidade no bairro Centro e outra, no Benfica, é possível encontrar filmes e discos no setor de usados da loja. Há títulos que podem ser comprados a partir de R$ 15 reais, sendo necessário apenas uma busca atenta e cuidadosa por meio das estantes.

Instagram: @arteeciencia

Endereços: Av. Treze de Maio, 2400, Benfica, e Rua Major Facundo, 954

Livros

Já pensando nos amigos e familiares que não consegue resistir ao impulso de comprar mais um livro — nem que seja para guardar na estante — há livrarias e sebos de Fortaleza em que é possível encontrar volumes clássicos e contemporâneos pela metade do preço.

Legenda: O Sebo O Geraldo é conhecido pela grande variedade de volumes Foto: Reprodução/Google Maps

Com biografias, livros de romance, de ficção e de ciência, o sebo O Geraldo reúne um grande acervo de livros. É possível encontrar exemplares que estão dentro da cota de R$ 70, como:

Jogos Vorazes

A peste, de Albert Camus

A insustentável leveza do ser, de Milan Kundera

Quem me roubou de mim, de Padre Fabio de Melo

Eu sou Malala, Malala Yousafzai

Os livros citados variam entre R$ 20 e R$ 70, a depender do título.