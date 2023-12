Veja programações gratuitas para celebrar o Natal em Fortaleza

Dezembro chegou e, com ele, confraternizações, árvores, luzinhas coloridas e um clima natalino que contagia toda a Cidade.

E para quem deseja ver autos de Natal, peças e shows temáticos, o que não falta é opção. Durante todo o mês, praças, praia e shoppings da Capital oferecem ações especiais para toda a família, com acesso gratuito, decoração especial e muita diversão.

Por isso, o Diário do Nordeste preparou um roteiro para os apaixonados pela data. Confira, a seguir, as principais programações natalinas da Capital:

CONCERTO DE NATAL DA CATEDRAL

A 12ª edição do tradicional Concerto de Natal da Catedral acontece neste sábado (9), a partir de 16h30, na Catedral Metropolitana de Fortaleza. São esperadas cinco mil pessoas na celebração, que tem entrada gratuita.

O evento conta com a participação de músicos de diversas orquestras, que interpretam canções de Natal regidos pelo Maestro Poty Fontenelle, com participação especial de tenores.

Endereço: Catedral Metropolitana de Fortaleza (Praça da Sé, s/n - Centro)

NATAL DE LUZ

Legenda: Cantor Ednardo se apresenta na Praça Portugal no dia 17 de dezembro Foto: Thiago Gadelha

O 27º Ceará Natal de Luz segue com programação gratuita em vários pontos da Capital até o dia 23 de dezembro. Na Praça do Ferreira, no Centro, o Coral da Luz se apresenta diariamente na sacada do Hotel Excelsior até 23 de dezembro.

Formado por 150 estudantes de escolas públicas da Cidade, o momento ocorre sempre às 18h e marca um momento de fé e encanto no dia a dia dos fortalezenses. O repertório é formado por músicas natalinas tradicionais e canções autorais do Maestro Poty.

Quem for à Praça do Ferreira também poderá visitar, até 23 de dezembro, a Casa do Papai Noel. O local tem acesso gratuito e funciona de segunda a sexta, das 9h às 12h, 14h às 17h30 e 18h30 às 19h30; sábado, das 9h às 12h, 14h às 15h; e domingo, das 18h30 às 19h15.

Legenda: Praça Portugal recebe por mais um ano a tradicional árvore de Natal feita de redes, desta vez com inspiração nas jangadas Foto: Divulgação/Ceará Natal de Luz

Já na Praça Portugal, na Aldeota, onde uma das árvores de Natal mais famosas da Cidade é erguida, as apresentações ocorrem sempre aos sábados e aos domingos, a partir das 17h, até o dia 17 de dezembro. O último dia do evento marca também uma data especial: o show do homenageado do Natal de Luz deste ano, o cantor Ednardo.

Confira a programação completa:

09/12 (sábado)

17h - Reisado Nossa Senhora de Fátima

17h30 - Grupo Choro Natalino

18h - Saída do Coral Itinerante

18h - Coral M. Dias Branco

18h30 – Natal Tac Tacs com Grupo Blitz

18h45 - Grupo Angelus

19h15 - Camerata Villa Lobos com part. De Antônio Souza e Brenda Rios

10/12 (domingo)

17h - Grupo de Tradições Folclóricas Raízes Nordestinas com o espetáculo "Pastoril"

17h30 - Davi Valente

18h30 - Comunidade Católica Shalom com pocket do espetáculo “Filho de Deus Menino Meu”/Papai Noel

19h - Grupo BBK

19h30 - Orquestra de Sopros de Pindoretama com part. De Itauana Ciribeli e Leandro Cavalcante

16/12 (sábado)

17h - Reisado Nossa Senhora da Saúde

17h30 - Natal É Rock

18h15 - Paulinho Lima

18h30 - Teatro Blitz/Papai Noel

19h - Grupo Blitz

19h30 - Banda Juvenil Dona Luíza Távora - “Banda do Piamarta” com part. Da Solista Samira Denoá

17/12 (domingo)

17h - Bumba meu Boi Ceará do Mestre Zé Pio

17h30 - Zé Calado

18h30 - Teatro Blitz/Papai Noel

19h - Ednardo

*Programação sujeita a alterações

Legenda: Coral Itinerante percorrerá Fortaleza por 21 dias Foto: André Lima

Entre as ações pela Cidade, há ainda o Coral Itinerante do Ceará Natal de Luz, que faz diferentes percursos por Fortaleza durante a semana. Nos dias de semana, a saída ocorre a partir das 19h, e aos sábados e domingos, às 18h.

Confira os próximos percursos:

09/12 (sábado)

Praça Portugal

10/02 (domingo)

Saída: Parque do Cocó

Chegada: Cais do Porto

12/12 (terça-feira)

Saída: SESI Barra do Ceará

Chegada: SESI Parangaba

14/12 (quinta-feira)

Saída: AMC (Av. Desembargador Gonzaga, 1630, Cidade dos Funcionários)

Chegada: Praça Portugal

15/12 (sexta-feira)

Saída: Fórum Clovis Beviláqua

Chegada: Mercadinho São Luiz Cambeba

16/12 (sábado)

Saída: Hospital Unimed Fortaleza

Chegada: Hospital Uniclinic

17/12 (domingo)

Saída: Praça Portugal

Chegada: Praça Portugal

19/12 (terça-feira)

Saída: Grupo New Light (Rua Francisca Bezerra, 231, Sapiranga)

Chegada: Alphaville Porto das Dunas

21/12 (quinta-feira)

Saída: Hospital Unimed Sul

Chegada: Hospital São Mateus

22/12 (sexta-feira)

Saída: Praça da Imprensa

Chegada: SESI Barra do Ceará

23/12 (sábado)

Saída: Dragão do Mar

Chegada: Praia do Futuro

Para conferir a íntegra dos trajetos, basta acessar o site do projeto.

NATAL DE TODOS

Legenda: Natal de Todos reúne artistas cristãos no Aterrinho da Praia de Iracema Foto: Divulgação

A terceira edição do Natal de Todos, realizado pela Prefeitura de Fortaleza, ocorre nos dias 15 e 16 de dezembro, no Aterrinho da Praia de Iracema, sempre após o pôr do sol, a partir das 17h30. Neste ano, serão dois dias de shows cristãos, um voltado para o público evangélico e um para o público católico.

15/12 (sexta-feira)

Pr. André Fernandes

Fernandinho

Videira Music

Apresentadora: Lorrane Cabral



16/12 (sábado)

Missionário Shalom

Irmã Kelly Patrícia

Naldo José

Apresentadora: Ticiana de Paula

Endereço: Aterrinho da Praia de Iracema (av. Beira Mar, 1022)

PROGRAMAÇÃO NOS SHOPPINGS

Legenda: Nos shoppings RioMar, tutores podem posar com o Papai Noel e seus bichinhos de estimação Foto: Divulgação

Durante todo o mês, os shoppings da Capital e da Região Metropolitana realizam ações e eventos especiais para toda a família. Confira:

SHOPPING DEL PASEO

Nos fins de semana de dezembro, o Del Paseo promove o projeto AnimaDel, com apresentações teatrais para o público infantil. Os espetáculos trazem covers de personagens, muitos deles com temática natalina, e ocorrem no piso L3. O acesso é gratuito.

09/12 (sábado)

17h - O Natal da Patrulha Canina

10/12 (domingo)

17h - O Natal do Mickey Mouse

16/12 (sábado)

17h - A Fábrica de Brinquedos do Papai Noel

17/12 (domingo)

17h - Os Reinos Natalinos

23/12 (sábado)

17h - Natal Doce

30/12 (sábado)

17h - Gabby

Endereço: Av. Santos Dumont, 3131

SHOPPING GIGA MALL

No Giga Mall Messejana, os fins de semana ganham muito brilho e alegria com espetáculos teatrais, shows com músicas natalinas e uma oficina de cupcake de Natal. A programação é gratuita e ocorre na Praça de Eventos do shopping (piso térreo).

09/12 (sábado)

16h - Show de Experiência Natalina

10/12 (domingo)

14h30 - Peça teatral "A Casa Mágica da Gabby"

16/12 (sábado)

A partir das 16h - Banda Infantil (Canções natalinas) + Peça teatral "O Mistério dos Brinquedos Desaparecidos"

17/12 (domingo)

A partir das 13h - Banda Infantil (Canções natalinas) + Peça teatral "O Natal da Patrulha Canina"

23/12 (sábado)

A partir das 16h - Oficina de Cupcake de Natal + Peça teatral "O Natal do Mickey Mouse"

Endereço: Rua: José Hipólito, 264 - Messejana

SHOPPING IGUATEMI BOSQUE

No Iguatemi, o fim de semana será de música e celebração com a apresentação de corais natalinos. Os grupos se apresentam na Praça da Rendeira, na área interna do shopping.

09/12 (sábado)

19h - Apresentação de coral natalino com os alunos do Colégio Militar dos Bombeiros

10/12 (domingo)

19h - Apresentação do coral da Casa de Vovó Dedé

NORTH SHOPPING FORTALEZA

Dos dias 10 a 22 de dezembro, a Praça de Eventos do shopping recebe apresentações de música, teatro e dança, como a Orquestra de Sopros J Ratinho e o Coral Natalino Shalon.

10/12 (domingo)

16h - Auto de Natal da Comunidade Conexão

18h - Orquestra de Sopros J Ratinho

17/12 (domingo)

18h - Coral Natalino Shalon

19/12 (terça-feira)

19h - Ensaio aberto da Escola de Música e Artes Lucas Marden

22/12 (sexta-feira)

19h30 - Coral Natalino do Grupo Uniart

Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy

RIOMAR FORTALEZA E RIOMAR KENNEDY

Nos shoppings RioMar, o encanto de Natal é compartilhado entre toda a família - inclusive os pets, que também têm direito a uma foto com o Bom Velhinho na ação especial "Trono Pet". Em dezembro, os shoppings disponibilizam um espaço exclusivo para quem, além das crianças, quiser levar os bichinhos de estimação para posar com o Papai Noel (e os tutores, claro!).

Outra atração especial é a decoração de Natal com temática do filme Toy Story, que ocupa as praças centrais do shopping. Um dos destaques é um Buzz Lightyear gigante, com sete metros de altura, no RioMar Fortaleza. Já no RioMar Kennedy, há, além da árvore de Natal temática, uma réplica do quarto de brinquedos do Andy, entre outros brinquedos.

Confira a programação completa:

RioMar Fortaleza

10, 17 e 24/12

Fotos no Trono Pet com o Papai Noel

Horário: 12h às 13h

Local: Piso E2, próximo à loja Animale Pet Shop

Até 02/01/24

Visita a decoração de Natal do Toy Story

De segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h

Local: Praça de Eventos, do Piso L1

Ingressos para brinquedos: R$ 10 (10 minutos) / Meia entrada para pessoas com deficiência e autistas

RioMar Kennedy

17 a 24/12

Fotos no Trono Pet com o Papai Noel

De segunda a sábado, das 14h às 21h; e domingos e feriados, das 14h às 20h, com intervalos diários, das 17h às 18h

Local: Próximo à loja Zenir (piso L2)

Até 31/12

Visita a decoração de Natal do Toy Story

De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 13h às 21h

Local: Praça de Eventos (piso L1)

Acesso gratuito

Endereço: RioMar Fortaleza - R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu / RioMar Kennedy - Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy

SHOPPING EUSÉBIO

Shoppings da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) também terão atividades especiais. Em parceria com o Núcleo de Apoio Municipal aos Munícipes com Necessidades Especiais (Namme) e a Apae, o Shopping Eusébio preparou um evento natalino especial com um Papai Noel PCD, além de apresentações de coral, música e teatro dos alunos da associação.

A festa ocorre no dia 19 de dezembro. Confira a programação completa:

19/12

18h - Espetáculo "O Verdadeiro Sentido do Natal"

19h - Show de Eduardo Saxofonista

19h20 - Inclusimusic

19h30 - Coral Namme/Apae

19h50 - Flaubert Saxofonista

20h - Entrada do Papai Noel

TERRAZO SHOPPING

Também no Eusébio, o Terrazo Shopping realiza, neste mês, o projeto "Terrazo Kids", com atividades lúdicas para os pequenos, como oficinas e espetáculos teatrais. Além disso, as crianças podem tirar fotos com o Papai Noel todos os dias, das 14h às 20h, na praça de eventos do shopping - e os pets também podem participar!

Para completar a diversão, a praça de eventos do shopping ainda possui a Arena 360º, um parque com megatobogã, camas elásticas e muito mais. Ingressos custam R$ 50 (50min). Confira a programação completa:

09/12 (sábado)

15h - Oficina de Arte em Gesso (piso L2, em frente à Greenlife)

17h - Miraculous e o Grande Presente de Natal (praça de alimentação)

10/12 (domingo)

15h - Oficina Criativa de Porta Retrato (piso L2, em frente à Greenlife)

17h - O Natal da Peppa Pig (praça de alimentação)

16/12 (sábado)

15h - Oficina de Brinquedos com Reciclável (piso L2, em frente à Greenlife)

17h - Natal Doce (praça de alimentação)

17/12 (domingo)

15h - Oficina de Slime (piso L2, em frente à Greenlife)

17h - O Natal do Mickey Mouse (praça de alimentação)

22/12 (sexta-feira)

17h - O Natal da Patrulha Canina (praça de alimentação)

23/12 (sábado)

15h - Oficina de Pintura Facial (piso L2, em frente à Greenlife)

17h - A Fábrica de Brinquedos do Papai Noel (praça de alimentação)

30/12 (sábado)

15h - Oficina de Massinha (piso L2, em frente à Greenlife)

17h - A Turma do Mickey Mouse (praça de alimentação)

Todos os dias

Fotos com o Papai Noel (para crianças e pets)

Das 14h às 20h

Endereço: Avenida dos Jardins, 864 - Coaçu - Eusébio