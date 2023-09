Seis praias de Fortaleza receberão festival com intervenções artísticas no fim de semana

Pela primeira vez em Fortaleza, o ArtePraia, festival de intervenções urbanas, vai alterar as paisagens das areias e do mar entre os dias 15 e 17. O projeto levará obras de nove artistas brasileiros às praias do Futuro, Sabiaguaba, Barra do Ceará, Praia dos Crush, Mucuripe e Poço da Draga.

Quem for às praias no fim de semana encontrará intervenções interativas, contemplativas e performances, muitas delas itinerantes, explica o curador do festival, Gustavo Wanderley. Entre os artistas estão os cearenses Eduardo Frota, M.Dias Preto e Pedra Silva.

O evento recebeu 418 inscrições de 24 estados brasileiros. "O festival é uma proposição de alargamento dos lugares para fazer arte, e por isso buscamos praias em todos os cantos da cidade. Muitas obras articulam questões sobre o uso do espaço público, de qual território é privado, do que é publico, os direitos do outro, os meus, os do meio ambiente", explica.

Ainda de acordo com o curador, parte das obras é justamente elaborada pelas sensações e conexões que elas provocam e foram elaboradas para as praias cearenses, com proposições feitas para cada lugar carregando histórias, memórias.

"É uma arte que não é patrimonial. Não é um quadro, não é uma escultura, pouco diz no sentido da materialidade. É uma arte efêmera, na presença do artista", explica Gustavo Wanderley.

Intervenções artísticas têm como característica principal o intuito de provocar reflexões e sensações em um público que não necessariamente estava em busca destas – a surpresa e a efemeridade são partes essenciais desse tipo de arte. Por isso, elas costumam ocorrer em lugares com grande circulação de pessoas, criando museus a céu aberto e facilitando o acesso à cultura.

Ao considerar que a praia é o espaço de lazer mais democrático das cidades litorâneas, a organização do evento também leva em conta a importância de intervenções que respeitem o meio ambiente e promovam o debate sobre sustentabilidade. Por isso, o edital de seleção prevê que nenhuma das obras podem deixar resquícios nas praias, e que todos os materiais utilizados nas intervenções devem ser recicláveis ou biodegradáveis.

Confira a programação completa:

AlaPraia, do Coletivo Arte Livre Ambulante - ALA (MG)

Das 8h às 12h, na Praia do Futuro (em frente à Barraca Chico do Caranguejo)

Algareum, de Susan Moreno (SP)

Sexta-feira (15), das 14h às 18h / Sábado (16) e domingo (17), das 10h às 17h, na Praia do Mucuripe (em frente ao Seara Praia Hotel)

Aparições à Beira Mar, de Pedra Silva (CE) e Rastros de Diógenes (PB)

Sexta-feira (15), das 14h às 18h, na Praia da Barra (região de encontro entre o rio e o mar) / Sábado (16), das 14h às 18h, no Poço da Draga (entre o Mirante das Pedras e a Ponte Metálica) / Domingo (17), das 14h às 18h, na Praia dos Crush (em frente ao Centro Cultural Belchior)

Arte pra quê? Arte pra quem?, de Eduardo Frota (CE)

De sexta a domingo (15 a 17), das 7h30 às 10h30 e das 16h às 18h, itinerante em alto mar (saída entre o Espigão da Rui Barbosa até o Mercado dos Peixes)

Habitando a dobra da onda, de Daniele Fonseca (PA)

Das 8h às 12h, na Praia do Futuro (entre a Barraca Marulho e o Posto 1)

Instituto Brasileiro de Memória Costeira, do Coletivo IBMC (RN)

Sexta-feira (15), das 8h às 12h, na Praia dos Crush / Sábado (16), das 8h às 12h, no Poço da Draga / Domingo (17), das 8h às 12h, na Praia do Futuro (próximo à Praça 31 de março)

Navegantes, de Marcos Martins (ES)

Das 6h às 18h, na Praia da Sabiaguaba (ao lado da Barraca Sabiaguaba Park)

Passagem Onírica: o sonho não falha, de M.Dias Preto (CE)

Sexta-feira (15), das 9h às 13h / Sábado (16) e domingo (17), das 14h às 18h, na Praia da Barra (próximo ao Vila Café)

Pirilampos do Planeta, de Flávio Carvalho (RJ) e Lula Duffrayer (RJ)

De sexta a domingo (15 a 17), das 14h às 18h, na Praia do Mucuripe (em frente ao Hotel Gran Marquise)

Serviço

Festival ArtePraia

Quando: De 15 a 17 de setembro de 2023

Onde: Praias do Futuro, Sabiaguaba, Barra do Ceará, Praia dos Crush, Mucuripe e Poço da Draga

Mais informações: www.artepraia.com