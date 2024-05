Rede de cinemas faz promoção com ingressos a partir de R$ 8 em Fortaleza

A rede Cinépolis realiza, de 31 de maio a 05 de junho, uma ação que oferecerá ingressos a preços promocionais em diversas salas de cinema do País. Em Fortaleza, a Semana Cinépolis ocorre nas salas tradicionais, Macro XE, VIP, IMAX, 4DX e Júnior dos cinemas dos shoppings North Shopping Jóquei, RioMar Kennedy e RioMar Fortaleza.

No North Shopping Jóquei e no RioMar Kennedy, os ingressos poderão ser adquiridos por R$ 8 (salas tradicionais e Macro XE) e R$ 19 (salas especiais VIP, 4DX, IMAX e Júnior). Já no shopping RioMar Fortaleza, os ingressos promocionais custarão R$ 12 (salas tradicionais) e R$ 29,90 (salas especiais).

Durante a semana especial, as bombonieres também terão combos promocionais, com valores entre R$ 29,90 e R$ 59,90.

Programação

Entre os filmes que estarão em cartaz durante a semana Cinépolis estão obras de comédia, terror, ação, infantil e drama, como “Furiosa: Uma Saga Mad Max”, “Planeta dos Macacos: O Reinado”, “Amigos Imaginários”, “Garfield: Fora de Casa”, além das estreias de “Os Estranhos – Capítulo 1”, “Imaculada” e “O Meu Sangue Ferve Por Você”.

Serviço

“Semana Cinépolis”

Quando: de 31 de maio a 5 de junho

Ingressos: Entre R$ 8 e R$ 12 (salas tradicionais e Macro XE) e R$ 19 e R$ 29,90 (salas VIP, 4DX, IMAX e Júnior)

Vendas: Nas bilheterias dos cinemas e no Ingresso.com