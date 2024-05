Festival de Cannes 2024 chega ao fim; veja lista completa de vencedores

Neste domingo (25) foram anunciados os grandes vencedores do Festival de Cannes, com o encerramento do evento. O maior prêmio, a Palma de Ouro, foi para o filme estadunidense Anora, do diretor Sean Baker.

A 77ª edição do festival de cinema também teve sua finalização marcada pela entrega de uma homenagem ao diretor George Lucas, por sua contribuição para a sétima arte e participação em diversos sucessos.

Entre os destaques dos vencedores, estão Miguel Gomes como melhor diretor, por "Grand Tour" e "All We Imagine As Light" de Payal Kapadia, levando o Grande Prêmio.

O filme cearense "Motel Destino" de Karim Aïnouz era um dos indicados nas principais categorias. O longa foi aplaudido por 12 minutos após sua exibição em Cannes.

Confira os vencedores

Palma de Ouro: Anora (Sean Baker)

Grande Prêmio: All We Imagine As Light (Payal Kapadia)

Prêmio do Júri: Emilia Pérez (Jacques Audiard)

Prêmio de interpretação feminina: Adriana Paz, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez (Emilia Pérez)

Prêmio de interpretação masculina: Jesse Plemons (Kinds of Kindness)

Prêmio de direção: Grand Tour (Miguel Gomes)

Prêmio de roteiro: The Substance (Coralie Fargeat)

Melhor diretor estreante): Armand (Halfdan Ullmann Tøndel)

Menção especial: Mongrel (Wei Liang Chiang e You Qiao Yin)

Palma de ouro de curta-metragem: The Man Who Could Not Remain Silent (Nebojša Slijepčević)

Menção Especial de curta-metragem: Bad For a Moment (Daniel Soares)