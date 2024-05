Ritchie celebra 40 anos de 'Menina Veneno' com show gratuito na Estação das Artes

Não parece, mas já faz quatro décadas desde que "Menina Veneno" estourou nas rádios de todo o País e catapultou Ritchie ao estrelato. Neste domingo (2), as emoções dessa época voltam a florescer no Complexo Cultural Estação das Artes por meio do show "A vida tem dessas coisas".

Gratuita, a apresentação traz o cantor de 71 anos para o centro do palco e promete apaixonar o público com alguns dos maiores sucessos do artista britânico radicado no Brasil. O instante é promovido em parceria com o Sesc e integra turnê nacional, com 10 meses de estrada.

Veja também Verso Portinari além da pintura: exposição gratuita mostra conexão do artista com ilustração e literatura Verso Clube Santa Cruz: forró de gafieira, bingo e festa marcam os domingos no Centro de Fortaleza

A jornada celebra o lançamento do disco "Voo de coração", em 1983, repleto de clássicos do músico. Além de "Menina Veneno", estão lá "Pelo Interfone", "Casa Nova", "Tudo Que Eu Quero (Tranquilo)", além da faixa-título do show.

O acesso se dará por ordem de chegada, a partir das 18h, por meio da doação de dois quilos de alimentos não-perecíveis, destinados para o Programa Mesa Brasil Sesc.

Para dançar os anos 1980

Ritchie coroará a noite, mas não apenas. Mais cedo, no mesmo dia, a festa “Voyage” – projeto discotecário surgido em 2019 pelas mãos dos DJs Estácio Facó e Maarji – colocará todo mundo para festejar os anos 1980.

Legenda: DJs Estácio Facó e Maarji: com o projeto "Voyage", embalam a nostalgia dos anos 1980 Foto: Rômulo Santos

Encantados pela sonoridade experimental e pop daquela década e pelas intensas transformações da indústria fonográfica no período, a dupla prepara uma viagem musical e emocional de forma divertida e dançante.

Ao longo da semana, até domingo (2), a Estação das Artes traz também na programação espetáculos, shows, oficinas infantis e feira.



Serviço

Show "A vida tem dessas coisas", de Ritchie

Neste domingo (2) no Complexo Cultural Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro). Programação a partir das 18h com "Voyage", dos DJs Estácio Facó e Maarji. Gratuito. Mais informações nas redes sociais da Estação