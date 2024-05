Ney Matogrosso relembra como apresentou Rita Lee a Roberto de Carvalho

O cantor Ney Matogrosso compartilhou durante o programa “Altas Horas” deste sábado (25), na TV Globo, como foi responsável em apresentar a cantora Rita Lee ao músico Roberto de Carvalho. O casal ficou junto por 46 anos, até a morte da artista, em 2023.

Segundo o cantor, Roberto fazia parte da banda dele e Rita assistiu a um show com a presença do músico. "A Rita foi assistir, me convidou para jantar na casa dela, e disse que eu podia levar alguém”, lembrou Ney.

“Eu já sabia quem ela queria que eu levasse. Eu sabia mesmo. E levei", disse, em referência a Roberto. A afinidade entre Rita e o músico foi, então, instantânea. "Foi instantaneamente, os dois se juntaram, já sentaram no piano, e eles ficaram lá, os dois, tocando piano, já começaram a compor”, seguiu Ney.

“Aí eu disse assim: 'bom, acho que eu estou sobrando aqui, né?'. Fui embora, deixei eles lá, e pronto, e ali a história tomou o rumo que todo mundo conhece. E eu fico muito orgulhoso de ter feito isso", celebrou.

Para marcar a memória, Ney e Roberto se apresentaram juntos no “Altas Horas”, cuja edição foi dedicada a homenagear o cantor.

Legenda: Roberto de Carvalho e Rita Lee tiveram parceria de vida e de música que durou 46 anos Foto: Reprodução/redes sociais

A música apresentada pela dupla foi “Bandido Corazon”, cuja letra Rita escreveu para Ney. Roberto fez o arranjo antes do casal se conhecer e, segundo ele, foi isso que fez a cantora se interessar por ele.

O relacionamento de Rita e Roberto começou em 1976 e eles tiveram três filhos. Além da relação amorosa, o casal também teve longa e frutífera parceria artística, com dezenas de composições feitas em conjunto.