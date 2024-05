Roberto de Carvalho compartilha antiga pintura feita por Rita Lee

Viúvo da cantora Rita Lee, o músico Roberto de Carvalho compartilhou uma antiga pintura feita pela artista, na manhã desta sexta-feira (24). Nos comentários, fãs se emocionaram e elogiaram a arte.

A postagem, feita no Instagram, exibe uma pintura dos rostos do casal. Na imagem, eles aparecem com lábios maiores do que o normal. Bem-humorado, o músico ironizou o detalhe ao legendar a foto.

“A onda é harmonização facial? A Rita fez, há muitos anos, essa pintura protótipo de nós dois, antecipando o que seria essa nova onda”, brincou Roberto.

ELOGIOS DE FÃS

Nos comentários, seguidores elogiaram a pintura. “Ela sempre foi muito a frente do seu tempo mesmo, previu a harmonização facial. Tem algumas que estão mais para demonização facial, tenho visto muitas, mas não é o caso aí!”, escreveu uma fã.

Outro usuário se emocionou com a publicação: “Tão bom ver e rever as coisas que [Rita] fazia, pensava. Ela continua viva em nós”.

Um dos perfis ainda exaltou a relação de Roberto com a cantora, afirmando que o relacionamento dos dois serve de exemplo. “Vocês sempre desmontando amor e fazendo tudo juntos. Sempre irei amar vocês dois, são meu exemplo de casal e cantores”, declarou.

1 ANO SEM RITA

No início do mês, o músico utilizou as redes sociais para lamentar um ano da morte da roqueira, com quem foi casado por 27 anos. Na ocasião, ele publicou uma foto antiga dos dois com uma legenda emocionante.

“Sangra meu coração e depois, por favor, me acalma. Traga de volta minha alma. Atenua essa vontade de partir. Tanto amor não pode terminar em dor. Vou juntar muita coragem para a última viagem até você. Até sempre, meu amor", escreveu Roberto.

Rita Lee morreu em maio de 2023, aos 75 anos, após passar por tratamento contra um câncer de pulmão, diagnosticado em 2021. Ela deixou três filhos, frutos do relacionamento com o companheiro: João, Bento e Antônio.