Dia do Hambúrguer: de caranguejo a banana, conheça 8 sabores inusitados para provar em Fortaleza

Celebrado em 28 de maio, o Dia do Hambúrguer é a data ideal para reunir os amigos e aproveitar o quitute em restaurantes e lanchonetes. Em Fortaleza, os apaixonados pelo lanche também podem aproveitar o momento para fugir do tradicional e provar uma série de sabores diferentes – de frutos do mar a opções vegetarianas, há hambúrgueres para todos os gostos.

Para te ajudar a comemorar a data, o Verso elencou um guia especial com oito sabores para conhecer na Capital. Confira:

Caranguejo

Legenda: Crab Burger, do Meatpacking Foto: Reprodução/Instagram

No Meatpacking NY Prime Burger, todo dia é dia de caranguejo com o famoso Crab Burger (hambúrguer de caranguejo), que une o clássico sanduíche à gastronomia litorânea. O lanche custa R$ 39,90 e é feito com pão brioche, burger de caranguejo empanado em farinha crocante, cream cheese, molho maresia (cebolinha e coentro) e limão, além de salada coleslaw (mix de repolho verde, repolho roxo e cenoura).

Serviço

Meatpacking NY Prime Burger

Endereço: R. República do Líbano, 1080 - Varjota

Horário de funcionamento: Domingo a quinta-feira, das 15h às 23h, e sexta-feira e sábado, das 11h à meia-noite

Mais informações: (85) 3051-1660 / @meatpacking

Camarão

Legenda: Hambúrguer Mucuripe tem o camarão como ingrediente especial Foto: Divulgação

No Bruta Flor, outro fruto do mar ganha destaque em um sanduíche especial. O hambúrguer Mucuripe (R$ 46) tem como base hambúrguer de camarão e parmesão na chapa, além de muçarela, tomate cajá, tomate confit e alface no pão artesanal, com molho de ketchup e maionese de limão.

Serviço

Bruta Flor

Endereço: R. Antônio Augusto, 806 - Meireles

Horário de funcionamento: Quarta e quinta-feira, das 18h às 23h; sexta-feira, das 18h à meia-noite; sábado, das 12h à meia-noite; domingo, das 12h às 22h

Mais informações: (85) 98520-4125 / @obrutaflor

Sushi

Legenda: Sushi Burger Shimeji, do Poke to Go Foto: Reprodução/Instagram

Para quem ama sushi, o Poke To Go oferece versões do prato que simulam a fórmula tradicional do hambúrguer. São duas opções: o Sushi Burger Aloha, com arroz de sushi empanado em formato de pão, cream cheese, camarão e salmão, e o Sushi Burger Shimeji + Salmão, feito com "pão" de gohan empanado e frito, recheio de salmão cru, shimeji refogado na manteiga, cream cheese, molho tarê, gergelim e cebolinha. Há também a opção sem salmão. Os valores variam entre R$ 37,89 e R$ 39,89.

Serviço

Poke To Go

Endereço: Apenas delivery

Mais informações: (85) 3044-3144 (Aldeota) e (85) 2130-2512 (Parangaba) / @poketogobr

Feijão preto, cogumelos e grãos

Para quem é vegetariano, gosta de comida saudável ou de provar quitutes diferentes, o Vegan Burger (R$ 28,90) do restaurante Verdelima é uma ótima opção. O hambúrguer da casa é vegano e feito a partir de uma mistura de grão de bico, feijão preto, lentilha, cogumelos e beterraba, e servido no pão de hambúrguer integral com farinha orgânica e batata doce.

Serviço

Verdelima Restaurante

Endereço: R. Joaquim Nabuco, 1283 - Aldeota

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 11h30 às 15h

Mais informações: (85) 3224-4807 / @verdelimarestaurante

Grão de bico

Legenda: Hambúrguer de grão de bico com beterraba do Donadel Foto: Anderson Santiago/Divulgação

No Donadel, o Veggie Burger é feito à base de grão de bico e agrada a todos os públicos. O sanduíche é uma combinação de pão brioche, burger de grão de bico com beterraba, salada coleslaw, queijo cheddar, maionese verde, mostarda e crispy de batata doce.

Serviço

Donadel

Endereço: Av. Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota / Av. Godofredo Maciel, 3081 - Parangaba

Mais informações: @donadelbrasil

Falafel

Legenda: Hambúrguer de falafel do Brewstone Pub é opção para todos os públicos Foto: Divulgação

Também feito de grão de bico, o falafel é um bolinho temperado com alho, cebolinha, salsa e outros temperos especiais. No Brewstone Pub, o Sanduíche de Falafel (R$ 33) é temperado com ervas frescas e especiais e servido com salsa de tomate, coentro e molho tahine, acompanhado de batata rústica.

Serviço

Brewstone Pub

Endereço: R. Marvin, 1060 - Parque Manibura

Mais informações: @brewstonepub

Berinjela

Legenda: Entre os hambúrgueres veganos do Pachamama está o de berinjela Foto: Tainá Cavalcante/Divulgação

Especializado em comida vegetariana, o Pachamama Cultural tem quatro opções de hambúrgueres veganos, além de outros quitutes. Um dos que se destaca é o Veg Burger de Berinjela (R$ 22,90), servido no pão artesanal com queijo vegano ralado, cebola roxa, picles, rúcula e ketchup de goiaba.

Serviço

Pachamama Cultural

Endereço: R. Barão do Rio Branco, 2734 - José Bonifacio

https://www.instagram.com/pachamamacultural/Mais informações: @pachamamacultural

Banana

Legenda: Hambúrguer de banana virou queridinho da BLT Hamburgueria Foto: Divulgação

Na BLT Hamburgueria, quem for vegetariano ou quiser uma opção sem carne pode provar dois sabores de Veggie Burger (R$ 24,99) – um deles inusitado. Além do tradicional hambúrguer de soja, o estabelecimento oferece o Hambúrguer de Banana, servido no pão brioche com muçarela, picles, alface, cebola roxa, tomate e uma opção de molho.

Serviço

BLT Hamburgueria

Endereço: Av. Godofredo Maciel, 88, loja 36 - Parangaba

Mais informações: @blthamburgueria