Cantores de casamento: das músicas mais pedidas a curiosidades, como tornam festas inesquecíveis

Oito horas de sono, ingestão de comidas leves, bastante água e capricho na preparação. Parece rotina de atleta, mas é o cotidiano de cantoras e cantores de casamento. Peças-chave nas cerimônias, eles ganham cada vez mais alcance em Fortaleza ao tornar festas inesquecíveis por meio de repertório e presença pra lá de marcantes.

Tem muito mais do que isso, porém. No período em que se convencionou chamar de Mês das Noivas, o Verso mergulha nesse universo a fim de apresentar alguns dos nomes que tornam mais especiais as festas de enlace na cidade. São pessoas que enxergaram no ofício a oportunidade de romper com o convencional e ajudar a realizar sonhos.

Ludmila Amaral, por exemplo, canta no mercado de eventos sociais e casamentos há 23 anos. Foi descoberta dando uma palhinha na cerimônia de união da irmã de uma amiga. “Não à toa amo tanto e sigo até hoje cantando nesse tipo de evento. Realmente me sinto em casa, foi onde aprendi a me tornar a cantora multifacetada que sou hoje”, avalia.

Em uma conta rápida, afirma já ter participado de mais de 2000 casamentos. Define o próprio trabalho como autêntico, sempre buscando assinatura própria e respeitando ao máximo o perfil musical dos clientes. No fim das contas, pondera: é uma relação de confiança e cumplicidade muito grande cantar no dia mais feliz da vida de um casal.

“Além disso, é uma enorme responsabilidade e sem espaço para falhas ou erros”, destaca. Segundo ela, o valor do serviço é negociável, uma vez existirem vários fatores em jogo: local da cerimônia, tamanho da formação da banda que a acompanhará e se o equipamento de som será fechado diretamente com ela ou com uma empresa externa.

“Por isso é sempre super importante os casais entrarem em contato com a gente pra passarmos um orçamento personalizado de acordo com a demanda e estilo do casamento. A gente costuma se reunir um mês antes da data do evento. O cortejo deve estar montadinho, e então entramos com a parte de musicá-lo”.

Como realizar o sonho

Na cerimônia, Ludmila faz exatamente o que o casal deseja – embora também indique orientações de qual música se encaixa melhor em cada momento, quais instrumentos usar, dicas de canções, entre outros. Costuma dizer que o repertório deve contar a história dos dois, e não a dela. “É o momento mais íntimo de um casamento, então quanto mais for a cara deles, mais emocionante e marcante será”.

E quanto às músicas mais pedidas? Para ela é difícil falar, uma vez que a quantidade de canções é sempre grande. O mesmo não acontece com os gêneros musicais. Apesar de vários, alguns costumam ser mais recorrentes em casamentos: música brasileira e pop internacional. Casais mais animados incluem o bom e velho forró, e até piseiro.

Legenda: Ludmila define o próprio trabalho como autêntico, sempre buscando assinatura própria e respeitando ao máximo o perfil musical dos clientes Foto: Arquivo pessoal

“Depende do perfil dos noivos. O grande ‘x’ da questão é entender o timing de quando realmente tocar cada estilo na festa. O tempo de carreira ajuda muito nisso”. Olhando em retrospecto, a artista celebra o fato de possuir trajetória artística capaz de garantir renda fixa e incontáveis alegrias.

“Me proporcionou a vida que tenho hoje – que, graças a Deus, é bem confortável. Nunca fiz outra coisa senão cantar. A gente não pode parar de se reiventar e investir na gente também. Por isso digo que tem que ter muito amor ao ofício e à música. Está cada vez mais concorrido, e não dá muito pra relaxar”.

De criança cantora a milhares de casamentos

Reinvenção, por sinal, é expediente máximo de Vitória Fernandez. Aos 33 anos, recorda do início da carreira, aos 13. Acompanhava o pai – o cantor, compositor e contrabaixista Hilario Netto – e se encantou. Não sem motivo, tem definição bonita sobre o próprio ofício.

“Cantar em casamento é como pintar o quadro da história do casal com música. Isso, para mim, é o que mais me deixa fascinada no meu trabalho. Cada evento é único, cada história que vai ser contada é cantada de forma diferente em cada apresentação”.

Legenda: “Cantar em casamento é como pintar o quadro da história do casal com música", diz Vitória Fernandez sobre o trabalho em cerimônias Foto: Autêntica Fotografia/Divulgação

Os mais de 2500 eventos realizados não mentem. A jornada é desafiadora, claro, mas até o passo a passo do processo respira amor. “A empatia é o maior segredo. Ouvir o casal e sentir as reações do público é fundamental para o sucesso de todo evento”, adianta.

“Faço uma entrevista com meus noivinhos e pergunto com qual estilo eles mais se identificam e o que mais agrada os convidados. De acordo com o clima da festa, vamos colocando canções mais dançantes e percebendo as reações dos convidados. Quando eles vêm para a pista de dança é o ápice. É lindo conduzir uma festa e ver os sorrisos”.

Integrante da terceira geração de músicos da família, Vitória percebe que o ofício se transformou ao longo do tempo. Antes encarado como passatempo, hoje é visto como espetáculo. Tem muito a ver com a indústria do entretenimento, segundo ela. O público consome coisa de qualidade e está cada vez mais exigente.

“Antes de artista, sou vendedora do meu trabalho. E, como toda boa vendedora, recebo pelo que produzo. Variações de valores fazem parte da nossa rotina. Como temos uma agenda programada, é super possível ter prévias financeiras e usufruir de qualidade de vida, viajar, descansar, ter bens de consumo e conforto de qualidade”, celebra.

“A música tem o poder de transformar o ambiente e alterar emoções e sentimentos. Nos momentos de celebração, conduz as pessoas a lembranças importantes ou traduz, as sensações envolvidas. Em Fortaleza, o mercado musical só cresce. Temos eventos de segunda a segunda – sociais, corporativos, shows, além de música em bares e barzinhos. A música e os músicos cearenses estão em ascensão”.

Relação com cerimonialistas

Profissional-base para a estruturação de cerimônias, o cerimonialista é responsável por conectar os cantores e cantoras ao casal. A escolha de quem vai ocupar o palco, inclusive, acontece a partir da preferência musical dos pombinhos, de como imaginam a cerimônia, que tipo de emoção querem sentir, quais canções e instantes marcaram a própria história etc.

Por vezes, contudo, já existe um nome específico em mente. “A principal expectativa em relação ao artista está ligada à sensibilidade dele sobre o estilo, gosto e emoção dos noivos. Para isso, algumas reuniões acontecem antes da contratação. Alguns cantam, na própria reunião, uma das músicas preferidas do casal. Na maioria das vezes, a conexão acontece de imediato”, explica a cerimonialista Lorena Lourenço.

Diretora da Destak Eventos, ele diz que o alinhamento entre as partes envolvidas é essencial e acontece dentro do planejamento completo do evento, e não apenas no dia. “Antes da cerimônia, muitas etapas já se seguiram, como formalização de contrato, escolha de playlist inicial, validação do repertório, reunião geral do evento, ensaio técnico, entre outros”.

Legenda: Phelipe Carvalho está no mercado desde 2015 com a própria banda, PaDuo, cantando para públicos apaixonados Foto: Arquivo pessoal

Quando chega a data, claro, o objetivo é seguir o cronograma estabelecido. Mas o fator-surpresa entre sensibilidade do artista e emoção do casal sempre traz momentos marcantes em um casamento. “A música é a alma de qualquer festa porque conecta muitas emoções diferentes de acordo com a história de cada pessoa”.

Phelipe Carvalho concorda. Está no mercado desde 2015 com a própria banda, PaDuo, cantando para públicos apaixonados. Fascinado por trilhas sonoras de filmes, vê o trabalho de participar de cerimônias como a realização da trilha sonora do dia mais especial da vida de um casal. “Privilégio fazer isso”, conta.

“Na festa-casamento, fazemos um show. A PaDuo é pioneira em sair do formato ‘banda de baile’. Temos um show bem moderno e contemporâneo”. De acordo com ele, é prioridade desenvolver uma compreensão mais profunda das emoções e expectativas dos casais, o que permite criar cerimônias mais personalizadas e tocantes.

Cada instante, assegura, é experiência para enriquecer a prática e crescer tanto profissionalmente quanto pessoalmente. “Nas cerimônias, fazemos um momento 100% personalizado, em que os noivos escolhem a música e criamos versões e arranjos especiais para cada um”. O valor do serviço e outras condições são fechados durante reunião prévia.

“A música ajuda a organizar a cerimônia, marcando transições importantes e guiando o fluxo dos eventos. Fortaleza oferece rica variedade de estilos musicais, desde o tradicional ao contemporâneo, permitindo uma vasta gama de opções para os casais. O aumento da demanda está acompanhado pelo surgimento de profissionais talentosos e bem preparados, elevando o padrão dos serviços oferecidos”.