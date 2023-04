Se as crises de ansiedade pudessem contar uma história como seria? Livro traz outra perspectiva

O exercício de pensar a narrativa de uma crise de ansiedade, a partir de experiência própria, está em “Chuvas, tempestades, calmarias”, obra de estreia do escritor e artista cearense Pedro Tino. O lançamento acontece nesta quinta-feira (13), às 18h, na Biblioteca Pública Estadual do Ceará.

Em entrevista ao Verso, Pedro define o livro como “a história da maior crise de ansiedade da minha vida”. Ao mesmo tempo, ele não deseja que o projeto promova esse sentimento. Pelo contrário: a obra quer ser consolo, abraço, “carinho de uma pessoa ansiosa para outra pessoa ansiosa”.

“Parece uma coisa fora de si, que você não consegue explicar para as outras pessoas. Mas elas vão entender porque muitas passam por isso. O trabalho chega nesse lugar, dando oportunidade de os leitores olharem para a vida e ver que podem colocar os sentimentos para fora, sabendo que vai passar”.

Legenda: "O trabalho chega nesse lugar, dando oportunidade de os leitores olharem para a vida", diz Pedro Tino Foto: Fernanda Siebra

O modo como Pedro Tino faz isso é fascinante. Bebendo da estética concretista, o poeta entrega versos com estilo e forma próprios, enaltecendo os espaços em branco e promovendo vigorosos mergulhos na palavra e na emoção. A maior parte das criações foi escrita ao longo da pandemia de Covid-19.

“Foi um processo bem longo, em que eu estava descobrindo meus gatilhos e como minha ansiedade funcionava. Na verdade, ainda estou descobrindo”, confidencia, explicando que a sensação de fluxo contínuo do título dialoga com isso (as chuvas sendo os gatilhos, as tempestades sendo as crises, as calmarias o depois).

Primeiros (e bons) passos

Além desse trato especial sobre um assunto tão delicado – transbordando os escritos, estão ainda ilustrações de Mariana Massarani – o lançamento do projeto brinda duas estreias: tanto de Pedro Tino na literatura quanto da Casa de Memória, nova casa editorial feita por mãos cearenses. É por onde o livro está sendo publicado.

Legenda: Bebendo da estética concretista, o poeta entrega versos com estilo e forma próprios Foto: Fernanda Siebra

Tocada por quatro mulheres, as jornalistas Cristina Pioner, Germana Cabral, Giovanna Sampaio e Roberta Souza, a editora lança neste sábado (15) também o primeiro livro de crônicas de Erilene Firmino, "Manga verde com sal", que fala sobre luto.

Pedro Tino Escritor É uma alegria passar essas palavras para a frente, dando oportunidade de as pessoas se sentirem mais felizes, mais calmas. Mas acho que o processo mais feliz pra mim é tentar fazer uma carreira com algo que eu gosto. Mostrar para todos, como em um dos versos do livro: “Olha só quanto trabalho a gente fez com aquela tristeza

Serviço

Lançamento do livro “Chuvas, tempestades, calmarias”, de Pedro Tino

Nesta quinta-feira (13), às 18h, na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Av. Presidente Castelo Branco, Av. Leste Oeste, 255 - Centro). Contato: (85) 3101-2546





Chuvas, tempestades, calmarias

Pedro Tino

Casa de Memória

2023, 144 páginas

R$49,90