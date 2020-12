Quiz: Teste seus conhecimentos sobre a vida e a obra de Clarice Lispector

Difícil conhecer alguém que ainda não tenha tido contato com o nome de Clarice Lispector (1920-1977). Citada em uma diversidade de suportes – das publicações nas redes sociais às teses acadêmicas – a escritora, mesmo após mais de quatro décadas de sua morte, continua acalorando a audiência com uma visão bastante particular do mundo e das relações interpessoais.

Neste centenário de nascimento da literata, comemorado nesta quinta-feira (10), o Verso preparou 10 questões sobre a vida e a obra de Clarice para você testar seus conhecimentos. Vamos lá?

inter@

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?