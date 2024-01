Pré-Carnaval de Fortaleza tem primeiro dia marcado por homenagens, música cearense e show do Olodum

A abertura do Pré-Carnaval de Fortaleza foi marcada por homenagens e animação de foliões, na noite desta sexta-feira (12). Da Praia de Iracema ao Centro da Capital, o primeiro grito da folia teve de música cearense ao batuque baiano do Olodum.

No início da noite, na Praia de Iracema, a estreia do Centro Cultural Belchior como polo oficial recebeu a primeira apresentação do bloco Esse Ano Eu Não Morro, em homenagem ao compositor e cantor cearense Belchior.

Já no Centro de Fortaleza, a programação seguiu inicialmente na toada da música do Estado. O tradicional bloco Luxo da Aldeia, que homenageia neste ano o compositor Fausto Nilo, abriu a festa na Praça do Ferreira.

O grupo formada pelas amigas Neuma da Costa, Ivanilda Maciel, Cassilda Vasconcelos e Sonia Oliveira se reuniu para aproveitar a primeira noite de apresentação do bloco. Respondendo em conjunto que acompanha o Luxo “desde a fundação”, o quarteto promete ir à Praça do Ferreira em todas as sextas do pré.

A “farda” do período, explicam, são as blusas do bloco. Já para o Carnaval, preparam fantasias. “Tem de Mulher Maravilha a minion e dona de casa. A gente improvisa”, garante Ivanilda.

Homenagem a Fausto Nilo

Além da homenagem feita pelo Bloco, Fausto Nilo também é o homenageado principal do Ciclo Carnavalesco oficial da Prefeitura. Após o show do Luxo da Aldeia, o compositor — que celebra 80 anos em abril — subiu ao palco.

Apresentado pelo secretário da Cultura Elpídio Nogueira como “um grande artista ao lado de nomes como Tom Jobim, Caetano Veloso e Gilberto Gil”, Fausto ressaltou a ocupação da Praça do Ferreira com a festa.

Legenda: Homenageado pelo Ciclo Carnavalesco e pelo bloco Luxo da Aldeia, Fausto Nilo esteve presente na abertura do Pré-Carnaval de Fortaleza Foto: Ismael Soares

“Quem me dera poder transferir pra vocês a imagem que eu estou tendo dessa praça cheia dessa maneira. Essa praça é parte da minha vida sob inúmeros aspectos. Hoje ela está sofrendo no período noturno e eu sofro com ela, com o Centro da minha cidade”, discursou.

O artista também agradeceu as homenagens, ao “trabalho fantástico e pioneiro” do Luxo da Aldeia e ao público. “Essas canções estão servindo ainda para o Carnaval de hoje”, celebrou.

Legenda: Público lotou a Praça do Ferreira para acompanhar os shows do bloco Luxo da Aldeia e do grupo Olodum Foto: Ismael Soares

Olodum

Logo após a homenagem a Fausto Nilo, foi a vez do grupo baiano Olodum se apresentar na Praça do Ferreira. Um dos vocalistas do grupo, Lucas Andrade, caiu no palco e chegou a ser retirado do local. A reportagem demandou informações oficiais sobre o caso e aguarda retorno.

Apesar do ocorrido, a apresentação seguiu normalmente com o restante do grupo, que entoou sucessos reconhecidos como “Deusa do amor” e “Vem Meu Amor”. Além do Olodum, artistas nacionais como Araketu, Paulinho da Viola e Maria Rita irão se apresentar em Fortaleza ao longo do Ciclo Carnavalesco 2024.