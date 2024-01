Centro Cultural Belchior reúne foliões em estreia como polo do Pré-Carnaval de Fortaleza

A estreia do Centro Cultural Belchior como um dos polos de Pré-Carnaval da Prefeitura de Fortaleza, na noite desta sexta-feira (12), foi marcada pela primeira apresentação do bloco Esse Ano Eu Não Morro.

Veja também

O bloco que homenageia o cantor e compositor cearense Belchior foi criado pelo cantor e músico Armando Telles, que comanda a festa acompanhado de banda. Na abertura da folia, o palco também terá a presença de Vannick Belchior, filha do cearense.

Legenda: Foliões curtiram o som de Armando Telles Foto: Ismael Soares

O bloco carnavaliza os acordes de canções célebres do homenageado, com repertório que abriu com "Sujeito de Sorte" e passou por sucessos como "Medo de Avião". Além de composições de Belchior, a apresentação também contou com clássicos carnavalescos como "Me Dá Um Dinheiro Aí".

A movimentação tranquila do início da festa deu lugar à animação do público, em maioria trajando blusas do bloco. Além dessa parcela de foliões, turistas e fortalezenses que passavam pelo local também aproveitaram para celebrar o início do Pré-Carnaval.

Legenda: Bloco Esse Ano Eu Não Morro homenageia o cantor cearense Belchior Foto: Ismael Soares

O polo do Centro Cultural Belchior terá programação nas próximas três sextas-feiras até o Carnaval. Confira o calendário completo da folia no link.