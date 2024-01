Programação de Pré-Carnaval 2024: veja as atrações em Fortaleza

O Ciclo Carnavalesco de Fortaleza começa, oficialmente, nesta sexta-feira (12), com apresentações espalhadas por polos tradicionais da folia na Cidade, como Praça do Ferreira, Mercado dos Pinhões e Aterrinho da Praia de Iracema, por exemplo. O Pré-Carnaval segue até a primeira quinzena de fevereiro e conta com atrações locais e nacionais, como a banda Transacionais, os tradicionais blocos Luxo da Aldeia e Num Ispaia Sinão Ienche e os artistas Paulinho da Viola e Silva, além da banda Araketu.

O Ciclo homenageia o cearense Fausto Nilo, compositor de algumas das principais letras entoadas nos carnavais do Brasil desde os anos 1970.

"A sugestão do prefeito [José Sarto] foi fazer um grande Ciclo Carnavalesco para que o Pré-Carnaval e o Carnaval possam chancelar a presença de Fortaleza na rota dos grandes destinos nacionais", explicou o secretário municipal da Cultura, Elpídio Nogueira, em coletiva para a imprensa sobre o assunto, nesta sexta.

Para este ano, foi incluído o Centro Cultural Belchior e o Espigão do Náutico como novos polos de Pré-Carnaval. Eles se unem aos já tradicionais Mercado dos Pinhões, Praça do Ferreira, Mocinha, Aterrinho da Praia de Iracema, Benfica, Raimundo dos Queijos, Parque Rachel de Queiroz e Passeio Público.

Veja a programação completa do Pré-Carnaval

Centro Cultural Belchior

Sexta (17h às 22h)

12/1: 17h - Armando Telles e Banda

19/1: Bloco Dragões do Ritmo/Banda Couros e Metais

26/1: Malbeck Show/Bloco A Turma do Mamão

2/2: Armando Telles e Vannick Belchior

Mercado dos Pinhões

Sexta (19h às 22h)

19/1: Bloco Sambamor/Mona Mendes

26/1: Banda Pira/Luiza Nobel

2/2: Vanin & Nicinha

Sábado (17h às 22h)

13/1: 17h Diana Franco/ 18h40 Malbeck Show / 20h20 Bloco De ladinho é Mais Gostoso

20/1: DJ Silas/Gilson Duty/Anderson Monteiro/Banda Fortaleza Folia

27/1: DJ Adrian Brasil/Banda Manga Rosa/Shirlene Aguiar

3/2: Banda Os Transacionais

Praça do Ferreira

Sexta (19h às 22h)

12/1 às 18h Luxo da Aldeia / 20h Olodum

19/1, 26/1 e 2/2: Luxo da Aldeia e convidados

Sábado (19h às 22h)

13/1 18h Bloco Concentra Mas Não Sai / 20h - Calé Alencar

20/1, 27/01, 03/02: Bloco Concentra Mas Não Sai e convidados

Largo da Mocinha

Sábados (18h às 22h)

13/1, 20/1, 27/1 e 3/2: Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Aterrinho da Praia de Iracema

Sábados (15h às 00h)

Baterias Blocos Unidos da Cachorra/Camaleões do Vila/Bonde Batuque e Baqueta Clube de Ritmistas

13/1: 18h - DJ Gomes Smith / 19h - Deborah Lima / 21h - Unidos da Cachorra/ 22h30 - Roberta Sá

20/1: DJ Bruna Queiroz & Maestro Mecânico/Banda Os Transacionais/Paulinho da Viola

27/1: Araketu

3/2: Ada Porã/Silva

Benfica

Sábado (17h às 22h)

13/1: 17h Lorena Lyse e Banda / 18h40 - Gabriela Mendes / 20h20 - Grupo DTF Elétrico

20/1: DJ Thalu/Banda Banzobeat/Alê Eloi e as Alencarinas/Banda Nick Sol

27/1: DJ Cleyton Almeida/Diana Franco/Banda Feed Semana/Bloco Mambembe

3/2: DJ Fish Vinil e Micaela Gomes

Domingo (13h às 20h)

14/1: 13h Pingo de Fortaleza / 14h40 Banda Couros e Metais / 16h20 Banda Manga Rosa / 18h Jean Dumont e Banda

21/1: Afoxé Omõrisà Odé/Paulo Maurício/Yane Caracas/Banda Brasilis

28/1: Gabriel Vasconcelos/Caravana Cultural/Bloco de Ladinho é Mais Gostoso

4/2: Em confirmação

Parque Rachel de Queiroz

Sábado (18h às 22h)

13/1: 18h Banda Feed Semana / 20h10 Negro Nill e Banda

20/1: Bloco do Zé Almir / Dedim Gouveia Jr

27/1: Banda Fortaleza Folia / Johnny Lima

3/2: Em confirmação

Domingo (16h às 20h)

14/1: 16h Banda Dragaxé Raiz do Poço / 18h10 Tia Samila

21/1: Charanga Tio Marcão Lindão / Lu Nunes

28/1: Tia Samila / Banda Pacote de Biscoito

4/2: Em confirmação

Passeio Público

Domingos (9h às 12h)

14/1: Charanga Tio Marcão e Banda / Pacote de Biscoito

21/1: Bloquinho da Aquarela / Banda Dragaxé Raiz do Poço

28/1: Banda Dragaxé Raiz do Poço

Raimundo dos Queijos

Domingos (10h às 16h)

14/1: 10h Bárbara Sena e Banda / 12h10 Bloco A Turma do Mamão / 14h20 Mel Matos

21/1: Samba Luiz da Viola / Fabiano Brandão/ Erika Akirê

28/1: Em confirmação

4/2: Em confirmação

Pôr do Sol no Espigão do Náutico

Domingos (17h às 21h)

14/1: 17h Di Ferreira e Banda / 19h10 - Marina Cavalcante

21/1: Isabela Serpa

28/1: Em confirmação

4/2: Em confirmação