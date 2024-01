Plano Operacional do Pré-Carnaval 2024 em Fortaleza tem ações de trânsito, segurança e saúde

A Prefeitura de Fortaleza divulgou nesta quinta-feira (11) o Plano Operacional para o Pré-Carnaval 2024, que começa nesta sexta-feira (12). Foram preparadas ações de segurança, saúde, trânsito, ordenamento, limpeza e fiscalização.

A abertura oficial do Pré na Capital cearense conta com Luxo da Aldeia e Olodum, a partir das 18h desta sexta na Praça do Ferreira. O ciclo vai até o dia 4 de fevereiro, com programação sempre às sextas, aos sábados e aos domingos.

Para a folia, foram cadastrados 1.168 vendedores ambulantes, e a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) prevê limpezas diárias pós-evento.

Os polos deste ano se dividem em 10 locais:

Aterrinho da Praia de Iracema

Benfica

Raimundo dos Queijos

Praça do Ferreira

Parque Rachel de Queiroz

Passeio Público

Mercado dos Pinhões

Mocinha

Centro Cultural Belchior

Espigão do Náutico

Reforço no transporte

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) acrescentará cinco ônibus reservas com destino ao Polo da Praia de Iracema, entre 19h e 02h. O local já tem cerca de 20 linhas que atendem a demanda.

Linhas que circulam perto do Aterrinho da Praia de Iracema

011 - Circular 1/Centro

012 - Circular 2/Centro

051 - Grande Circular I

052 - Grande Circular II

055 - Corujão/Grande Circular I

056 - Corujão/Grande Circular II

071 - Antônio Bezerra/Mucuripe

073 - Siqueira/Praia de Iracema

077 - Parangaba/Mucuripe

078 - Siqueira/Mucuripe/ED

092 - Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema

099 - Siqueira/Mucuripe/Barão de Studart

120 - Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra I

130 - Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra II/SFS

711 - Barra do Ceará/Cais do Porto

752 - Caça e Pesca/Centro

901 - Dom Luís/Papicu/Centro

905 - Meireles/Centro

906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro

907 - Castelo Encantado/Centro

Operação de trânsito

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) montou uma operação com 200 agentes de trânsito que atuarão em todos os fins de semana do Pré no entorno dos polos. Haverá também bloqueios estratégicos nos locais:

Raimundo dos Queijos

Bloqueio aos domingos, das 7h às 18h, no cruzamento da rua General Bezerril com Castro e Silva.

Benfica

Bloqueios a partir das 15h aos sábados e domingos nos seguintes pontos: Rua Waldery Uchoa com Av. 13 de Maio; Rua Paulino Nogueira com Rua Marechal Deodoro; Rua Paulino Nogueira com Rua Santo Antônio e Rua João Gentil com Rua Paulino Nogueira.

Mercado dos Pinhões

Previsão de bloqueio às sextas e aos sábados das 12h às 23h, com equipes os cruzamentos da Rua Visconde de Pelotas com Rua Gonçalves Ledo, da Rua Gonçalves Ledo com Rua Tenente Benévolo e da Rua Nogueira Acioli com Rua Pereira Filgueiras.

Praça do Ferreira

Coibição de estacionamento às sextas e aos sábados de festa a partir de 5h. Bloqueio a partir das 16h cruzamentos da Rua Floriano Peixoto com Rua Pedro Borges; Rua Floriano Peixoto com Rua Pedro Pereira e Rua Major Facundo com Rua São Paulo.

Aterrinho da Praia de Iracema e Mocinha

Os dois polos terão operação conjunta com coibição de estacionamento na Rua João Cordeiro a partir das 7h em dias de evento. Interdições ocorrerão aos sábados a partir das 13h.

"No Aterrinho estarão fechadas a Av. Beira-Mar, entre a Rua Ildefonso Albano e Rua Arariús, e também a Rua João Cordeiro, entre a Av. Historiador Raimundo Girão e Av. Beira-Mar. As avenidas Abolição e Historiador Raimundo Girão estarão interditadas entre as ruas Nunes Valente e Ildefonso Albano. A opção de desvio para quem vem na Av. Historiador Raimundo Girão, sentido Centro/Mucuripe, é dobrar à direita na Rua Ildefonso Albano e à esquerda na Av. Monsenhor Tabosa. Já para quem segue no sentido Mucuripe/Centro, a orientação é dobrar à esquerda na Rua Nunes Valente e à direita na Rua Dep. Moreira da Rocha ou utilizar a Rua Tenente Benévolo", diz o

plano.

Serão bloqueadas ainda vias que dão acesso ao Aterro como Monsenhor Bruno, Camocim, Carlos Vasconcelos, Francisco Virgílio Vasconcelos e Barão de Aracati, a partir do cruzamento com a Av. Monsenhor Tabosa. No acesso à Mocinha serão dehcados os cruzamentos seguintes: João Cordeiro com Rua Tenente Benévolo; Rua Alfredo Prudente com Rua Tenente Benévolo; Rua Deputado Moreira da Rocha com Rua Padre Pita; e Rua Pe. Climério com Rua Antônio Augusto.

Reforço na segurança

A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) possui 1.096 agentes escalados na Operação Pré-Carnaval 2024, entre guardas, subinspetores e inspetores.

Eles atuarão com "patrulhamento em viaturas, motos, bicicletas e a pé, além de também atuar com videomonitoramento e ações de prevenção e de salvamento aquático na orla da cidade".

Saúde

Entre 10 e 3 de fevereiro, segundo a Prefeitutra de Fortaleza, três Postos Médicos Avançado (PMAs) estarão funcionando para atender à demanda do Pré-Carnaval: um no polo carnavalesco do Aterrinho da Praia de Iracema, um no polo do Mercado dos Pinhões e outro no polo do Benfica. Ao todo, 30 profissionais de saúde a utarão nos PMAs.