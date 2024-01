Programação Carnaval 2024: veja as atrações da festa em Fortaleza

A Secretaria da Cultura de Fortaleza divulgou nesta sexta-feira (12) as atrações do Ciclo Carnavalesco 2024 na Capital. Com os tradicionais desfiles de Maracatu e agremiações de samba na Domingos Olímpio, a festa será dividida em oito polos, por onde passarão blocos, bandas e artistas dos mais diversos gêneros. Confira as atrações:

Passeio Público (Infantil)

Sábado: Charanga Tio Marcão Lindão / Banda Pacote de Biscoito

Domingo: Tia Samila e sua Turma / Bloquinho da Aquarela

Segunda: Charanga Tio Marcão Lindão / Banda Pacote de Biscoito

Terça: Tia Samila e sua Turma / Bloquinho da Aquarela

Aterrinho da Praia de Iracema

Sábado: DJ Ada Porã / Superbanda / Baby do Brasil / Marcia Felipe

Domingo: DJ Fish Vinil / DTF Elétrico / Diogo Nogueira / Alanzim Coreano

Segunda: DJ Silas / Banda Os Transacionais / Solange Almeida/ Criolo

Terça: DJ Kinas / Bloco Mambembe / Zeca Baleiro / Maria Rita

Veja também

Mercado dos Pinhões

Sábado: DJ Gomes Smith / Donaleda/ Vitória Fernanda / Bloco Mambembe

Domingo: Superbanda

Segunda-feira: Em confirmação

Terça-feira: Micaela Gomes e Banda Brasilis

Largo da Mocinha

Sábado: Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Domingo: Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Segunda-feira: Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Terça-feira: Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Benfica

Sábado: Maracatu Solar / Fabiano Brandão / Di Ferreira / Luxo da Aldeia

Domingo: Érika Akirê / Banda Brasilis

Segunda: Pingo de Fortaleza / Como Raul já dizia / Lorena Lyse / Luxo da Aldeia

Terça: Banda Batuque Mulher / Banda Pira/ Getúlio Abelha

Mercado da Aerolândia

Sábado: Negro Nill

Domingo: Paulo Mauricio / Renato Black e Banda

Segunda-feira: Rose Martins

Terça-feira: Japão do Cavaco

Parque Rachel de Queiroz

Sábado: Banda Dragaxé Raiz do Poço / Nosso Samba/Banda Pimenta Malagueta

Domingo: Banda Pacote de Biscoito / Lu Nunes

Segunda-feira: Banda Dragaxé Raiz do Poço

Terça-feira: Dedim Gouveia Jr / Felipão

Domingos Olímpio

Sábado: Maracatu Corte Imperial / Maracatu Nação Pici / Maracatu Rei Zumbi/ Maracatu Solar / Maracatu Obalomi / Maracatu Axé de Oxossi / Maracatu Leão de Ouro/ Bloco Camaleões do Vila

Domingo: Maracatu Rei de Paus / Maracatu Az de Ouro/ Maracatu Vozes da África/ Maracatu Nação Fortaleza / Maracatu Nação Baobab / Maracatu Nação Iracema/ Maracatu Nação Palmares / Bloco Unidos da Cachorra

Segunda-feira: Bloco do Zé Almir/ Cordão Princesa no Frevo/ Cordão As Bruxas/ Bloco Unidos da Vila/ Bloco Doido é tu/ Cordão Na Pegada do Frevo/ Bloco A/ Turma do Mamão/ Cordão Vampiros da Princesa/ Bloco Amigos Do Zé/ Bloco Garotos do Benfica/ Bloco Prova de Fogo/ Bloco Império da Vila/ Bloco Balakubaku Folia/ Bloco Bonde Batuque

Terça-feira: Afoxé Acabaca / Afoxé Ogun Alakayê / Afoxé Oxum Odolá / Afoxé Omõrisá Odé/ Escola de Samba Barão Folia / Escola de Samba Corte no Samba/ Escola de Samba Sambamor / Escola de Samba Tradição da Bela Vista / Escola de Samba Império Ideal/ Escola de Samba Imperadores da Parquelândia/ Escola de Samba Colibri/ Baqueta Clube de Ritmistas