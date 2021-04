Pesquisadores lançam chamada de textos para publicação de e-book sobre o escritor José Alcides Pinto

Dono de uma obra caracterizada pela pluralidade de temáticas e modos de narrar, José Alcides Pinto (1923-2008) segue como um dos nomes mais importantes da literatura cearense. Autor do clássico "Os Verdes Abutres da Colina" (1974), entre outras incontornáveis obras, o escritor, poeta e jornalista é tema de uma publicação cujo objetivo é jogar luz sobre esse distinto panorama literário.

O e-book "A Literatura Cearense em diálogo: Múltiplos olhares sobre a obra de José Alcides Pinto" está sendo organizado pelos pesquisadores José Alberto Ponciano Filho e Ana Tamires Oliveira. Ambos são ligados, respectivamente, à Universidade Estadual do Ceará e à Universidade Federal do Ceará.

Neste momento, o projeto para o livro digital encontra-se com a chamada aberta para recebimento de textos sobre a temática. As produções escritas devem ser enviadas até o dia 30 de maio para o e-mail dos organizadores (albertoponcianofilho@gmail.com e anatsoliveira3@gmail.com).

A chamada não tem custo para quem deseja participar e é destinada a receber artigos que analisem aspectos da obra do autor contemplado, considerando os diferentes temas e gêneros por meio dos quais José Alcides desenvolveu seu legado.

Serão aceitos trabalhos acadêmicos produzidos por graduados e pós-graduados de todos os níveis. Textos de estudantes que ainda estão na graduação somente deverão ser enviados caso tenham coautoria de seus respectivos professores.

Estreitamento

Em entrevista ao Verso, Ana Tamires Oliveira – pesquisadora da obra de José Alcides Pinto, Mestre em Literatura Comparada pela UFC, professora e artesã – explica que a ideia para o e-book nasceu a partir da defesa das dissertações de mestrado dos dois organizadores da iniciativa. Depois disso, eles se encontraram pelas redes sociais fazendo a divulgação das próprias pesquisas e da obra do referido escritor.

"Durante nossas conversas, externamos o desejo de publicarmos um livro com análises diversas sobre a obra do autor cearense, pois acreditamos que o legado de José Alcides Pinto precisa e merece ser conhecido, estudado e divulgado", explica.

Legenda: Alberto Ponciano Filho e Ana Tamires Oliveira são os organizadores da coletânea Foto: Arquivo pessoal

Segundo ela, a principal finalidade do trabalho é justamente ir ao encontro do que já expressa o título do projeto, suscitando diálogos sobre a temática em questão. "Estamos esperando quinze artigos de estudiosos, pesquisadores de diversas áreas da humanidades para comporem os capítulos do livro", adianta.

A previsão de lançamento é no segundo semestre deste ano ou no primeiro semestre de 2022. Até lá, Ana e Alberto deverão se debruçar sobre a forma como outros intelectuais encaram a vasta produção do cearense natural de São Francisco do Estreito, distrito de Santana do Acaraú, interior do Estado.

"José Alcides Pinto viveu para a escrita. Sua entrega incondicional à construção de sua obra a revestiu de temáticas e de uma força tão dinâmica, metafórica e autêntica que surpreende positivamente o leitor e consegue se manter pertinente às discussões que estão sendo travadas atualmente, principalmente no campo humano e social", destaca Ana. "É uma obra cheia de vida e de paixão".

Trajetória

Ficcionista e poeta, José Alcides Pinto diplomou-se em Jornalismo pela Faculdade Nacional de Filosofia da antiga Universidade do Brasil e em Biblioteconomia pela Biblioteca Nacional. Participante de antologias nacionais e estran­geiras, foi também ganhador de vários prêmios.

Entre as principais honrarias, está o Prêmio Nacional da Petrobrás, na categoria conto, em 1988; e o Grande Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), em 1999.

Legenda: José Alcides Pinto segue como um dos nomes mais importantes da literatura cearense Foto: Divulgação

O literato também foi pro­fessor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universida­de Federal do Ceará, com livros publicados na área do romance, novela, conto, teatro, poesia e crítica literária. É considerado um poeta de vanguarda e experimental.

Além disso, colaborou também nos suprimentos literários do Diário Carioca, O Jornal, Diário de Notícias, Correio da Manhã, Revistas de Leitura, e Jornal do Escritor, veículos do Rio de Janeiro

Serviço

Chamada de textos para o e-book "A Literatura Cearense em diálogo: Múltiplos olhares sobre a obra de José Alcides Pinto"

Até o dia 30 de maio, para os e-mails albertoponcianofilho@gmail.com e anatsoliveira3@gmail.com. Maiores informações neste link

