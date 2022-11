Músicas de Gal Costa entram no Top 50 viral do Brasil após morte da cantora

Um dia após a morte de Gal Costa, cinco músicas da cantora chegaram ao top 50 viral do Spotify Brasil nesta quinta-feira (10). As buscas refletem a saudade e a homenagem ao legado da artista que por anos encantou o país com uma voz que já era música.

Dentre as canções que chegaram à lista, está uma produzida em parceria com Marília Mendonça, que morreu vítima de um acidente de avião no dia 5 de novembro de 2021. Confira lista:

Lágrimas Negras: composta por Jorge Mautner e Nelson Jacobina. Foi gravada por Gal em 1974 e integra o álbum "Cantar".

Força Estranha: composta por Caetano Veloso. Foi gravada em 1979 para o álbum "Gal Tropical".

Cuidando de longe: música é uma parceria entre Gal e a cantora sertaneja Marília Mendonça.

Quando você olha pra ela: música faz parte do álbum "Estratosférica" de 2016.

Palavras no corpo: música composta por Silva e Omar Salomão. Faz parte do álbum "A pele do futuro" de 2018.

Morte de Gal Costa

A cantora Gal Costa morreu aos 77 anos na quarta-feira (9). A informação, que já havia sido divulgada pela manhã, foi confirmada oficialmente pela assessoria no início da tarde.

"É com profunda tristeza e o coração apertado que comunicamos o falecimento da cantora Gal Costa, na manhã desta quarta (9), em SP. Informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas posteriormente. Agradecemos o carinho de todos neste momento tão difícil", disse a nota publicada.

Sendo um espírito capaz de expressar sutilezas, como foi muito bem descrita por Caetano Veloso, deixou o filho de 17 anos, que ela adotou quando ele tinha 2 anos.