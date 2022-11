Marília Mendonça mandou 10 músicas para Gal Costa escolher a melhor para álbum 'Pele do Futuro'

A cantora Marília Mendonça enviou 10 composições para Gal Costa como opções ao álbum "Pele do Futuro". A canção "Cuidando de Longe" foi a escolhida e, com o arranjo de disco music pronto, a baiana fez questão de chamar a sertaneja para gravar junto.

A informação foi revelada por Pupillo, produtor do álbum, em entrevista ao podcast G1 ouviu.

Veja parceria:

Inicialmente, a canção era um sertanejo com voz e violão, mas foi a escolhida pois tinha potencial para se encaixar na ideia de Gal Costa de transformá-la com um arranjo de disco music.

Lançamento três anos da morte de Marília Mendonça

A parceria de Marília e Gal foi lançada em 2018, três anos antes da morte de Marília Mendonça, em novembro de 2021.

"A Marília mandou várias músicas. Era bonito o jeito como a Gal tocava as pessoas e fazia com que elas se ajoelhassem aos pés dela a cada chamado que fazia. Todo mundo, qualquer que fosse o convite, estava pronto para atendê-la", diz o produtor, ex-baterista da Nação Zumbi.

Pupillo comentou que o trabalho de triagem das composições foi feito com Marcus Preto, produtor e diretor artístico de Gal Costa.

"A gente foi ouvindo, ouvindo, até que chegamos à conclusão de que aquela específica, 'Cuidando de longe', dava a possibilidade de fazer o arranjo disco".

Ainda em entrevista, o produtor falou sobre a pluralidade da música. "Isso é mais um exemplo de como essa diversidade da música brasileira se dá principalmente a partir do momento em que ela chega junto com essa turma toda do tropicalismo e ensina para a gente que o Brasil é um país multicultural".

O feat com Marília Mendonça faz parte do último álbum de inéditas de Gal Costa, lançado em 2018.