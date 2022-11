Gravação inédita de Marília Mendonça com dupla sertaneja deve ser lançada em 2023

A voz da cantora Marília Mendonça deve continuar sendo ouvida em produções inéditas. Isso porque a artista havia feito uma participação no DVD "Perfume novo", da dupla Guilherme e Santiago, gravado em 28 de outubro de 2021, poucos dias antes de Marília morrer em um acidente aéreo. Neste sábado (5), a morte dela completa um ano.

A faixa inédita com a participação de Marília é intitulada "Se ele soubesse" e será lançada em 13 de janeiro de 2023. As informações são do O Globo.

Na época da gravação, Marília havia inclusive pedido para a dupla, uma de suas principais referências musicais, gravar um vídeo para o aniversário da mãe, fã dos músicos.

Outras produções inéditas

Em agosto deste ano, Ludmilla também lançou um dueto com Marília Mendonça na faixa "Insônia", que faz parte do álbum de pagode "Numanice 2". Lucas Lucco também lançou parceria inédita com a cantora, na música "Amava Nada".

Também lançaram sucessos com Marília recentemente Hugo e Guilherme ("Mal feito"), Naiara Azevedo ("50%"), Zezé Di Camargo e Luciano ("Você não é mais assim") e Dom Vittor e Gustavo ("Calculista").

Marília Mendonça deixou dezenas de composições inéditas, mas a família ainda não decidiu o destino das canções. A maioria está anotada em cadernos pessoais. No quarto da cantora, que a mãe de Marília mantém intacto, há vários deles.