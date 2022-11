Com Covid, Chico Buarque mantém turnê suspensa após morte de Gal Costa: 'sem condições emocionais'

Depois de saber da morte de Gal Costa nesta quarta-feira (9), Chico Buarque cancelou os shows que faria neste fim de semana, na Bahia. O cantor e compositor se recupera em casa da Covid-19 e aguardava orientações médicas para retomar a agenda. Contudo, o falecimento da amiga o abalou muito e ele decidiu suspender as apresentações.

Chico foi diagnosticado com a infecção pelo coronavírus no último domingo (6). "Ainda que se recuperasse a tempo de realizar os shows, o impacto da notícia da morte de Gal Costa, esta manhã, deixou o cantor e compositor sem condições emocionais de seguir com a agenda", informou a equipe do artista, nesta tarde, nas redes sociais dele.

As apresentações aconteceriam na Concha Acústica, em Salvador. Novas datas deverão ser anunciadas em breve.

Apoio dos fãs

Nos comentários da postagem, fãs do cantor escreveram mensagens de compreensão e apoio.

"Força, Chico. Também estamos precisando de fôlego para retomar, depois da ida de Gal. Quando você puder voltar, a gente faz um show emocional e emocionado aqui na Concha que sempre reverenciou talentos como os de vocês, que nos trazem alentos", comentou um. "Bora recuperação, Chico. Estamos todos tristes com a partida dela", disse outro.

Chico não falou publicamente ainda sobre o falecimento da amiga.

Morte de Gal

Gal Costa morreu na manhã desta quarta-feira (9), aos 77 anos. Não se sabe ainda a causa da morte.