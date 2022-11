Maria Bethânia chora pela morte de Gal Costa: 'difícil demais'

Amiga de longa data de Gal Costa, que faleceu na manhã desta quarta-feira (9), Maria Bethânia comentou emocionada, entre lágrimas, sobre a partida de uma das maiores vozes da música popular brasileira. Em vídeo publicado nas redes sociais, a artista disse que estava "em choque, triste demais", e que era "difícil demais" perder a amiga.

Maria Bethânia cantora e compositora Eu nunca pensei em um dia falar para vocês sobre a dor de perder Gal. O Brasil que ela sempre encantou com sua voz única, magistral, hoje, inteiro, chora. Como eu. Uma amiga, que mesmo longe, sempre mantive admiração e respeito. Deus a receba na sua mais pura luz

Assista ao vídeo de Maria Bethânia sobre morte de Gal Costa

AMIZADE DE GAL E BETHÂNIA

Mesmo não alimentando uma rivalidade, a amizade de Gal com Maria Bethânia era questionada pela mídia. Em 2017, em entrevista ao colunista Bruno Astuto, Gal comentou sobre a relação das duas e afirmou que considerada a rivalidade uma 'bobagem'.

"A gente sempre se falou, mas, durante um tempo, eu não falava com ela e ela não me procurava. Liguei quando Dona Canô estava hospitalizada. Nos momentos mais difíceis, estou presente. É a vida. Bethânia mora no Rio de Janeiro, eu em São Paulo. Desde o começo se fala em rivalidade, mas acho isso bobagem. Há amigos que são sagrados. Com Caetano também não falo sempre, como no passado, quando alugávamos casas juntos e éramos como uma família", disse, à epoca.

Já em 2018, elas se reencontraram para gravar a música 'Minha mãe' para o álbum 'A pele do futuro'. Composta por César Lacerda e Jorge Mautner, a canção fala sobre a relação com as mães.