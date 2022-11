Saiba quais são as 20 canções gravadas por Gal Costa mais tocadas na última década no Brasil

Gal Costa, ícone da Música Popular Brasileira (MPB), morreu nesta quarta-feira (9), aos 77 anos de idade, em São Paulo. No dia em que o país chora a perda da artista, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) listou as 20 canções dela mais tocadas nos últimos dez anos.

No banco de dados do Ecad, a artista tem mais de mil gravações cadastradas. Segundo a instituição, das músicas que Gal gravou como intérprete, as três mais tocadas no Brasil nos últimos dez anos, foram: 'Um dia de domingo', 'Chuva de prata' e 'Quando você olha pra ela'.Veja lista completa abaixo.

Em nota, o Ecad lamentou a perda da cantora e exaltou seu legado musical: "Com uma voz potente e uma carreira reconhecida internacionalmente, Gal Costa foi uma artista importante para a MPB, um dos expoentes do Tropicalismo e deixará saudade a todos os amantes da música brasileira. Seus herdeiros continuarão a receber os rendimentos até 70 anos após sua morte, como determina a lei do direito autoral (9.610/98)", afirmou.

Veja o ranking das 20 mais tocadas de Gal Costa na última década