Maria Rita nega rivalidade entre Gal Costa e Elis Regina e lamenta morte da artista

Maria Rita usou o Instagram nesta quarta-feira (9) para lamentar a morte de Gal Costa. Ela ainda desmentiu uma suposta rivalidade entre a mãe, Elis Regina, e Gal.

“Estou no chão. Estou zoada. Que ela descanse em luz, muita luz. Que ela seja recebida com sorrisos largos, peitos abertos e tanta lindeza e amor quanto o que ela colocou por aqui. Eu estou no chão", desabafou Maria Rita na legenda de uma fotografia da mãe com Gal Costa.

"Embora os fofoqueiros de plantão sempre a colocassem como uma inimiga de minha mãe, Gal sempre me tratou com muito carinho e respeito”, disse.

A cantora ainda contou no post que estreitou os laços com Gal devido à maternidade, já que seu filho, Antônio, e o filho de Costa, Gabriel, são da mesma geração.

Maria Rita Cantora “Era lindo como ela trocava comigo sobre nossos meninos, da mesma idade. Era lindo perceber seu olhar comigo. Era lindo perceber aquela força, aquele sorriso desarmado de guerra, armado de colo”

Gabriel tem 17 anos atualmente. Ele foi adotado por Gal quando tinha apenas dois anos de idade.

Homenagens

A cantora Zélia Duncan foi uma das primeiras artistas a falar sobre a morte de Gal. No Twitter, lamentou a partida, afirmando que a morte da baiana deixa um vazio na música brasileira.

"Ah, Brasil... Que vazio. Sem Gal Costa, que tristeza sem fim", escreveu Duncan. A publicação atingiu centenas de comentários em poucos minutos, a maioria com lamentos sobre o falecimento.

Gilberto Gil, nome importante da Música Popular Brasileira, foi um dos amigos próximos de Gal se pronunciar sobre o falecimento. "Muito triste e impactado com a morte de minha irmã Gaúcha, Gal Costa", escreveu brevemente.

A artista morreu na manhã de hoje em São Paulo. A causa da morte ainda não foi divulgada pela equipe da cantora. Na noite de terça (7), Gal tinha aparecido em um breve vídeo, publicado nos Stories do Instagram.

