Última postagem de Gal Costa relembrou amizade com Caetano Veloso; veja vídeo

Duas horas antes de a morte da cantora Gal Costa ser divulgada, os perfis da artista nas redes sociais relembraram uma apresentação dela ao lado do amigo Caetano Veloso. Na publicação, a dubla canta o sucesso "Sorte" durante uma participação no programa Chico e Caetano, da TV Globo, em 1986.

Lançada em 1985, a canção abre o álbum "Bem Bom" da música. A produção vendeu mais de 600 mil cópias no Brasil. Os fãs reagiram à postagem com afeto e elogios. Caetano respondeu com um emoji de coração.

Amigos de longa data, os dois se conheceram em 1963, antes de iniciar a carreira artística, e nunca mais se separaram. Eles foram apresentados um ao outro pela ex-esposa do cantor, Dedé Gadelha, de quem Gal era vizinha e amiga em Salvador, Bahia.

Em 2006, a cantora declarou que Caetano era como um irmão para ela. Ela é madrinha do filho mais novo do artista, Moreno Veloso.

Foi ao lado do amigo que Gal deu os primeiros passos na indústria musical. A dupla apresentou em Salvador, com Gilberto Gil, Maria Bethânia e Tom Zé, o espetáculo "Nós, Por Exemplo...", produção que inaugurou o Teatro Vila Velha, na capital baiana.

