Música, comida regional e público diverso animam vida noturna no entorno do Mercado dos Pinhões

É no fim de tarde que o entorno do Mercado dos Pinhões, equipamento octogenário localizado no Centro de Fortaleza, começa a ganhar vida. Com cinco bares em funcionamento, a movimentação vai além da programação oficial do Mercado – os famosos shows de forró às sextas-feiras e as demais atividades no Mercado Cultural dos Pinhões – e povoa a região durante toda a semana.

Legenda: Além de bebidas e petiscos, Bar O Cazuza oferece almoço durante o dia Foto: Ismael Soares

Vindo pela rua Gonçalves Lêdo e adentrando a Praça Visconde de Pelotas, onde a grande estrutura de ferro está localizada, chega-se ao estabelecimento mais antigo do local: o Bar e Restaurante O Cazuza, inaugurado em 1983 na esquina da praça e transferido para o ponto atual em 1986.

A equipe do bar garante: ali há movimento de domingo a domingo – e durante todo o dia, já que o espaço também oferece opções de almoço. A comida, aliás, é o diferencial da casa, que investe em pratos regionais que vão bem tanto no almoço quanto no jantar.

Legenda: Carne de sol com fritas é um dos petiscos mais pedidos do menu Foto: Ismael Soares

Os mais pedidos são a panelada, o kibe e a carne de sol com fritas – este último prato, o grande sucesso do bar na hora de escolher um petisco para acompanhar uma cerveja gelada. O assado de panela e o carneiro do cardápio também se destacam e estão entre os favoritos do público, que vai de jovens a clientes que há anos vão ao local com suas famílias.

Fiéis, muitos deles chegam cedo e até apreciam a música ao vivo dos bares ao lado – mas sempre se deliciando com o menu e os bons preços do Cazuza.

Outro conhecido pelo público cativo na região é o Papudim Bar, comandado pelo casal Sandra Saraiva e José Nazareno Martins há 15 anos. O bar, que começou pequeno, cresceu e se prepara para uma nova reforma após as férias de verão, é um dos mais movimentados da área, e tem como atrativo a programação musical, com apresentações ao vivo de grupos de samba, MPB, blocos de carnaval e muito mais.

O espaço também é ponto conhecido para celebrar aniversários e outras datas especiais. Sorrindo, Sandra Saraiva ressalta que esse é o grande objetivo do Papudim. “É um lugar para estar todo mundo junto, ouvir música, cantar, dançar, beber, confraternizar”.

Enquanto José Nazareno fica na administração do caixa, é Sandra a responsável por recepcionar os clientes, supervisionar o atendimento e planejar a programação cultural do espaço, que ocorre às quartas, sextas, sábados e domingos. A presença constante do casal é um dos diferenciais, garante a empreendedora, pois é no dia a dia que os detalhes são observados e melhorados.

Legenda: Cardápio do Papudim contempla todos os gostos Foto: Ismael Soares

No cardápio, a cerveja gelada é a bebida preferida dos clientes, seguida pela caipirinha. A casa também faz drinks autorais, como o gin de pitaya. Nos petiscos, se destacam a tripa, a piabinha e o torresmo, um dos pedidos mais frequentes. Além disso, às quintas-feiras, o bar amplia o menu e adere à Quinta do Caranguejo.

Velhos conhecidos do público ganham nova cara

Legenda: Budega dos Pinhões é opção de lazer para as segundas-feiras Foto: Ismael Soares

Enquanto o Papudim se prepara para inaugurar um espaço mais amplo e com novidades para o público, outros bares do entorno se modificaram nos últimos dois anos, seja chegando a um novo espaço, seja por meio de novas ideias e gestões.

Entre os bares de seu Cazuza e do casal Saraiva, a Budega dos Pinhões foi o bar que mais teve mudanças entre o pré e o pós-pandemia. Durante a crise, o espaço foi vendido para o casal Henrique Gonçalves Rodrigues e Daniela Santiago Rodrigues, que hoje administra o novo bar junto aos filhos.

Mantendo o nome já fortalecido entre os clientes, o espaço ganhou ares mais modernos e investiu na programação musical. Na quinta-feira, sempre há samba ou MPB. Já na segunda, o dia de maior movimento no local, DJs cearenses como Bugzinha, Nego Célio, Tomé e Gato Preto se revezam na programação, trazendo sets que vão do eletrônico ao funk, passando por vários outros gêneros musicais brasileiros.

Legenda: Carne de sol na telha e caipirão, dois sucessos do menu da Budega Foto: Ismael Soares

No menu, os diversos petiscos e pratos principais compõem o que Daniela chama de gastronomia de um “Ceará raiz”. Uma das delícias do espaço é a bem servida carne de sol na telha, boa pedida para compartilhar com amigos ou familiares. Às quintas, o bar também participa da Quinta do Caranguejo.

Há ainda tira gostos como pasteizinhos, espetinhos, tábua de frios e caldinho de feijão, além de opções veganas como falafel e berinjela empanada. Já a carta de bebidas inclui o famoso caipirão da Budega, uma caipirinha de 1,2L que faz a festa dos clientes, especialmente nos fins de semana.

Legenda: Boteco do Vicente tem público fiel há 17 anos Foto: Ismael Soares

Do outro lado da praça, um barzinho simples, com poucas mesas e ainda sem fachada, conta com a visita de clientes fiéis diariamente. É o Boteco do Vicente, que nasceu há 17 anos na Ildefonso Albano, pertinho da Monsenhor Tabosa, e migrou para a Praça Pelotas há dois anos.

É a recepção e acolhimento de Vicente Antônio Soares, que comanda e opera quase todas as funções do espaço, que mantém o público por ali – além dos deliciosos espetinhos, claro, que muitas vezes acompanham uma cerveja gelada, caipirinhas ou caipiroskas.

Legenda: Espetinhos de seu Vicente são famosos entre clientes do bar Foto: Ismael Soares

A qualidade dos insumos usados nos espetinhos, garante Vicente, é o que leva vários clientes, até de cidades da Região Metropolitana de Fortaleza, ao espaço mais escondido do entorno dos Pinhões. É possível escolher entre os petiscos de carne, frango, porco e a linguiça assada.

Legenda: Cravo & Canela Foto: Ismael Soares

Ao lado do Boteco do Vicente, um bar com luzes intimistas e decoração moderna e aconchegante se destaca em meio ao enorme movimento que rodeia o Mercado dos Pinhões. É o Cravo & Canela Gastrobar, espaço dirigido pelas irmãs Gabriela e Graziela Helena e reinaugurado em junho deste ano após uma série de mudanças.

Antigamente nomeado Bodega Artesanal, o Cravo & Canela reformulou nome, direção e conceito e vem apresentando novos serviços aos clientes. Se antes o bar tinha o jeito e a potência do rock, hoje é conhecido pela cadência e suavidade do samba e de clássicos da MPB, focando em ritmos que se adequam melhor à diversidade do público do Mercado.

Lá, DJs como Nego Célio, Gato Preto e Gomes Smith são atrações frequentes. Colaborando para firmar a nova fase do espaço, cada um possui um dia fixo de apresentação e ouvintes cativos.

Um dos diferenciais que a casa oferece é poder dar aquela esticadinha: enquanto os demais bares do entorno fecham entre 23h e meia-noite, o gastrobar costuma funcionar até às 2h.

Legenda: Petiscos refinados e drinks autorais compõem cardápio do gastrobar Foto: Ismael Soares

O espaço possui variedade de drinks, como o autoral Canapple, feito com cachaça, gengibre, laranja, limão e maçã verde, um dos favoritos dos clientes. Há também cervejas e petiscos, como pasteizinhos, camarão empanado e pão de alho. Além de pratos regionais, o menu conta com opções de hambúrgueres – mas quem ama a boa gastronomia cearense também pode apostar no feijão verde da casa.

Pensando no mês de festas, o Cravo & Canela inaugurou recentemente um espaço lounge no primeiro andar do bar, que tem vista para o Mercado dos Pinhões e pode ser reservado para confraternizações, aniversários e outras ocasiões especiais.

Reduto boêmio é espaço fértil para artistas cearenses

Legenda: Os DJs Nego Célio e Bugzinha tocam com frequência no entorno dos Pinhões Foto: Divulgação/Budega dos Pinhões

Os encontros que a vida noturna no entorno do Mercado dos Pinhões promove não beneficiam apenas os clientes e donos dos bares. Especialmente nos últimos dois anos, várias bandas e DJs de Fortaleza têm se apresentado dentro e fora do Mercado, e o contato direto com o público é citado como um diferencial do espaço.

Uma das DJs participantes do projeto Segunda Sem Lei, da Budega dos Pinhões, a artista Bianca Ellen é uma que apresenta sua pesquisa musical com frequência pela região. Conhecida pelo nome artístico DJ Bugzinha, Bianca também já tocou no Cravo & Canela e tem no repertório um pouco de tudo, com foco especial em black music, R&B e rap nacional. Muitas vezes, ela divide o set com Nego Célio, que também faz sucesso nos bares da região.

Para Bianca, a centralidade do Mercado dos Pinhões é essencial para atrair público durante todos os dias, o que é uma vantagem para quem toca por lá. “É um local bem central, todo mundo consegue chegar lá. Ser aberto também chama muito as pessoas, dá pra pegar um vento, muitas pessoas preferem esses lugares. É perto da praia, ventilado e os bares são massa, tudo isso conta”, destaca.

A artista também toca em bares, restaurantes, boates e festivais, mas ressalta que levar seu set – que sempre inclui várias artistas femininas de destaque do pop ao rap, como Beyoncé, Tasha & Tracie e Flora Matos – para o entorno do Mercado tem sempre algo de especial. “Na Budega [dos Pinhões], especificamente, é onde me sinto mais confortável, onde vão mais pessoas”, afirma.

Enquanto o set de Bugzinha reúne gigantes da música contemporânea para animar o público da Praça Pelotas, uma artista que se apresenta logo ao lado vai pelo caminho oposto, apostando nos clássicos do forró como repertório principal.

A cantora Alice Mell, à frente da Alice Mell e Banda, se apresenta na região do Mercado dos Pinhões há pelo menos sete anos, tanto na programação oficial do equipamento quanto nos bares do entorno.

Legenda: Projeto Sons do Mercado leva forró aos Pinhões às sextas, mas há música nos bares do entorno todos os dias Foto: Ismael Soares

Atualmente, além de se apresentar na programação mensal do projeto Sons do Mercado, o grupo faz, pelo menos, três shows por mês no Papudim, onde encontra sempre um público fiel, pronto para cantar e dançar forró das antigas e pé de serra. No repertório da banda, além dos forrós que já se tornaram clássicos, não pode faltar uma ou outra música de “sofrência”, como as de Marília Mendonça e Maiara e Maraísa.

Para Alice, esse o maior presente de tocar por ali é a proximidade com o público – que, por meio da música e das conversas que surgem, se transforma em uma multidão de amigos.

“Naquela região, a galera chega e a gente conversa como se fosse amigo de infância. A gente fala sobre as nossas vidas e ouve o que eles têm a falar. É um lugar agradabilíssimo”, comenta. Por isso, a banda adequa o repertório para fazer da noite de todos ali a melhor possível.

“Quem faz o show é o público. Sempre atendemos os pedidos, nos conectamos com eles. Deixo eles escolherem parte do repertório, por isso é do jeito que é: eles se sentem à vontade, porque a gente não canta pra gente, e sim para eles”.

Serviço

Mercado dos Pinhões

Endereço: Praça Visconde de Pelotas, S/N - Centro

Bar O Cazuza

Funcionamento: Segunda a sábado, das 9h às 23h, e aos domingos, das 9h às 16h

Contato: (85) 98763-0353

Papudim Bar

Funcionamento: Quarta a sábado, das 17h às 0h, e aos domingos, das 16h às 23h

Contato: (85) 99248-0391

Mais informações: @papudimbar

Budega dos Pinhões

Funcionamento: Quinta a domingo, das 16h às 0h, e segundas, das 17h30 às 0h

Contato: (85) 98813-2152

Mais informações: @budegadospinhoes

Boteco do Vicente

Funcionamento: Todos os dias, das 18h às 23h

Contato: (85) 99959-3205

Cravo & Canela

Funcionamento: Terça a domingo, das 17h às 2h

Contato: (85) 99959-4543

Mais informações: @cravoecanelagastrobar