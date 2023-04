Muros do Poço da Draga são coloridos por artistas e moradores; veja antes e depois

O que era cinza e encardido agora está pintado e luminoso. Por meio do projeto Beco In Cores, muros do Poço da Draga receberam intervenção artística na última semana, com conclusão nessa segunda-feira (24). Parece uma aquarela a céu aberto.

Aproximadamente 200m² de parede ganharam desenhos de três artistas fortalezenses: Doug Graffiti, Douga e Luks. Dez moradores e a equipe de relação do projeto somaram-se a eles para realização de painéis, aplicação de estêncil e oficinas.

“Antes, o beco estava muito ruim, as paredes degradadas, sem reboco, muito tijolo… O projeto veio colorindo e transformou o espaço. Agora ele está mais claro, mais colorido”, festeja Doug Graffiti, detalhando ainda que a comunidade foi acionada para participar da ação por meio de cartazes e divulgação pela internet.

Nesse sentido, a oficina de estêncil foi um grande oásis, no qual moradores puderam materializar afetos e belezas e refleti-los no concreto. “O resultado foi positivo, a comunidade abraçou o projeto pensando na melhoria do espaço”.

Nesta segunda edição da iniciativa, foram produzidos painéis ao longo do Beco dos Galdinos, que liga a rua Guilherme Blunh à Gérson Gradvol. Houve um diferencial: parte da execução de comunicação do projeto foi realizada por mulheres da comunidade que fazem parte do Lab ArteVistas, iniciativa de formação permanente.

Legenda: Nesta segunda edição da iniciativa, foram produzidos painéis ao longo do beco dos Galdinos, que liga a rua Guilherme Blunh à Gérson Gradvol Foto: Kid Júnior

Para os participantes, é inegável o potencial da arte como agente de transformação social e intercâmbio entre artistas, moradores, transeuntes e a cidade de Fortaleza. E é a isso que o projeto Beco in Cores se dispõe, ao mesmo tempo que oportuniza a formação de outros jovens com interesse no graffiti.

Requalificação criativa

Na primeira edição, em 2020, o projeto mudou a paisagem do Beco da Izabel, uma das rotas mais usadas de acesso à comunidade, requalificando o lugar com cores e arte. Não à toa, o endereço virou lugar “instagramável” de parada dos rolês que acontecem no centenário espaço.

Legenda: "É muito incrível ver a transformação que esse projeto gera", celebra produtora do projeto Beco In Cores Foto: Kid Júnior

Toda essa movimentação é encarada com entusiasmo por Mariana Vasconcelos, produtora da ação e moradora do Poço da Draga. Segundo ela, é nesse lugar onde o coletivo Fundo da Caixa está inserido – iniciativa artística idealizada por Doug Graffiti e atuante tanto na comunidade quanto no restante da Capital. O Beco In Cores, portanto, vem para consolidar mais um passo nessa seara.

“Neste ano, tivemos inclusive o apoio da Secretaria da Cultura via edital de incentivo às artes. É muito incrível ver a transformação que esse projeto gera. As pessoas ficaram muito felizes com tudo que foi feito, e é muito gratificante poder entregar e fazer essa 'acupuntura urbana' dentro de uma comunidade”.

