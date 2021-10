No dia em que completa 79 anos, o cantor Milton Nascimento anunciou que 2022 deve marcar o encerramento das apresentações nos palcos. "A hora do encontro é também despedida" foram os versos escolhidos para comunicar aos fãs, por meio do Instagram, a turnê "A Última sessão de música", nesta terça-feira (26).

Breve mais informações

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?