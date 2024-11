Memorial Edson Queiroz comemora três anos com exposição sobre aves cearenses

Nesta semana, o Memorial Edson Queiroz, localizado em Cascavel, na Grande Fortaleza, completa três anos traz uma exposição gratuita sobre aves cearenses. "Aves que Habitam o Campus" fica aberta ao público entre este sábado (9) e 7 de dezembro. Um evento de abertura acontece na próxima sexta-feira (8).

A mostra terá 32 fotografias de aves encontradas no campus da Universidade de Fortaleza (Unifor). Os registros são do fotógrafo Ares Soares, com curadoria do professor Claudio Sena.

"As imagens revelam detalhes da vida das aves, como movimentos, cores e interações que geralmente passam despercebidas na rotina", revela o Instituto Myra Eliane, que gere o Memorial.

Legenda: Um total de 32 fotos de aves cearenses ficarão expostas no Memorial Edson Queiroz Foto: Ares Soares

No terceiro ano do equipamento cultural, inaugurado em 7 de novembro de 2021, é momento de destacar arte, ciência e preservação da natureza, segundo Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane.

"A mostra reúne arte, ciência e preservação da natureza. Estamos destacando a preservação em dois aspectos muito importantes. De um lado, as nossas aves como parte da nossa biodiversidade que se tornou uma causa mundial. De outro, o legado do visionário Edson Queiroz que mantemos vivo neste espaço e que se expande nas atividades culturais acessíveis a todos que promovemos aqui como motor de transformação social", pontua o presidente.

Serviço

Aniversário do Memorial Edson Queiroz com abertura da exposição “Aves que Habitam o Campus”

Data: 8 de novembro (sexta-feira)

17h - Missa na Igreja Matriz de Cascavel (rua Prof. José Antônio de Queiroz, 248)

18h - Abertura da exposição “Aves que Habitam o Campus” para convidados, no Memorial Edson Queiroz (tua Crispin Teixeira, S/N, Praça Nossa Senhora do Ó)

Exposição “Aves que Habitam o Campus”