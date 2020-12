Marido de Ana Hickmann volta a ser internado após passar mal no Natal

Alexandre Correa, marido da apresentadora de televisão Ana Hickamnn, passou mal na última sexta (25) e voltou a ser internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. O empresário está em tratamento contra um câncer no pescoço.

"Passei muito mal em casa, tive uns sete episódios, depois que me contaram, de uma coisa chamada bacteremia, que é como se fosse uma espécie de convulsão [...] Estou aqui sob cuidados, estou me sentindo bem melhor, mas sem previsão de alta. Já era avisado que esse final de tratamento da oncologia era cruel, e confesso que estou acreditando de verdade que ele é cruel. Mas eu vou ficar bem, vou ficar melhor", afirmou ele, em vídeo publicado em suas redes sociais.

Correa disse que fez uma transfusão de sangue e brincou: "Estou me sentindo meio como o Super-Homem. Já dá até para sair voando." Ele também pediu para que as pessoas evitem aglomerações neste final de ano. "Eu estou dentro de um hospital, falando sério, esse negócio da Covid, o bicho está pegando aqui dentro, está dando muita dor de cabeça para os médicos. Tenham muita cautela."

Correa revelou que recebeu o diagnóstico do câncer no pescoço após ser submetido a uma cirurgia para retirada de um linfonodo em outubro. "O tumor estava [no pescoço], entre embaixo do maxilar e a base do crânio, bem grande, já em estado de metástase. Ele foi retirado inteiro, com sucesso", disse o empresário, em novembro.

