Ingressos para Festival Jazz & Blues começam a ser distribuídos nesta sexta-feira (10)

Os ingressos gratuitos para o Festival Jazz & Blues, que acontecerá nos dias 17 e 18 de setembro em Guaramiranga, no Maciço de Baturité, começam a ser disponibilizados nesta sexta-feira (10), às 9 horas, no site Bilheteria Virtual.

Serão disponibilizados 200 ingressos por dia. Este será o primeiro evento-teste de música do Ceará na pandemia de Covid-19. A programação foi aprovada pelo Governo do Estado, através da Secretaria da Saúde (Sesa) e da Secretaria da Cultura (Secult).

Para isso, tanto a organização do festival quanto o público deverão seguir o Protocolo de Retomada das Atividades Econômicas do Ceará, que envolve o antes, durante e pós-evento.

Público deve estar vacinado

Para acesso ao evento, o público deverá ter tomado as duas doses ou a dose única da vacina contra Covid-19 e ser negativado em teste de coronavírus realizado entre 48h e 24 horas antes dos shows.

Os testes serão gratuitos, e, se o resultado der negativo, o QR Code do ingresso será validado, permitindo o acesso à Cidade Jazz & Blues.

Cada pessoa, ao adquirir o ingresso, automaticamente autoriza ser monitorada pela organização do evento e se compromete a realizar novo teste de Covid-19.

Todas as informações sobre o protocolo estão disponíveis no site do festival.

Pedidos de eventos-testes devem ser enviados até 20 de setembro

O Governo do Ceará escolherá dez eventos-testes de modalidades diferentes para serem realizados durante dez dias no Estado. Nesta quinta-feira (9), a Sesa divulgou o protocolo atualizado para essa realização.

As pessoas serão testadas entre 48h e 24 horas antes do evento, em local seguro, conforme as recomendações sanitárias. Serão monitoradas por 14 dias e retestadas ao fim desse período, para avaliar os impactos em relação ao contágio. As orientações estão em conformidade com o atual decreto estadual, divulgado na última sexta-feira (4).

Os pedidos devem ser enviados com o respectivo protocolo para o e-mail: visa.ceara@gmail.com a partir desta sexta até o próximo dia 20.

As propostas devem contemplar o número de pessoas previstas, declaração do município onde a cerimônia será realizada, com anuência de aceitação de monitoramento pós-evento; e plano operacional de como será feito o acompanhamento do público e da equipe organizadora, como nome completo, data de nascimento, CPF e número para contato, por exemplo; entre outras informações.