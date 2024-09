Inédito no Nordeste, espetáculo ‘Elis, A Musical’ chega a Fortaleza para quatro apresentações

Um passeio pela história da música brasileira, o espetáculo “Elis, A Musical” chega a Fortaleza pela primeira vez nesta semana, para quatro apresentações no Cineteatro São Luiz, entre os dias 13 e 15 de setembro. As sessões fazem parte da nova turnê da montagem, que reúne as principais canções e parcerias musicais de Elis Regina e fez sucesso no País entre 2013 e 2015, quando levou mais de 300 mil pessoas aos teatros.

Com novos figurinos, cenários e parte do elenco renovado, o espetáculo voltou aos palcos em outubro do ano passado, para celebrar os 10 anos de estreia. Desde então, passou por São Paulo e Rio de Janeiro, e inicia a turnê pelo Nordeste em Fortaleza – daqui, o elenco ainda segue para apresentações em São Luís (MA) e Olinda (PE).

Legenda: Montagem inclui 50 músicas que contam a história de Elis e do Brasil Foto: Caio Gallucci/Divulgação

A montagem, que tem direção de Dennis Carvalho, texto de Nelson Motta e Patrícia Andrade e direção musical de Cláudia Elizeu, conta com um repertório de 50 músicas, incluindo clássicos que se eternizaram na voz da Pimentinha, como “Como Nossos Pais”, de Belchior, “Fascinação”, “O Bêbado e a Equilibrista” e “Madalena”.

Além do reconhecimento do público, o espetáculo fez sucesso entre a crítica especializada e recebeu premiações importantes, como os prêmios de Melhor Espetáculo (Prêmio Reverência), Melhor Direção Musical (Prêmio Cesgranrio), Melhor Produção (Prêmio APTR), Melhor Coreografia e Cenografia (Prêmio Bibi Ferreira) e Melhor Figurino (Prêmio Cenym).

Legenda: Montagem inclui diversas parcerias musicais da cantora, como as gravações com Tom Jobim Foto: Caio Gallucci/Divulgação

Nas apresentações, as atrizes Laila Garin e Lílian Menezes se revezam para interpretar Elis Regina. Em Fortaleza, Lílian deve se apresentar nos dias 13 e 14 e Laila no dia 15 de setembro.

Legenda: Em Fortaleza, Lílian Menezes interpreta Elis nas sessões dos dias 13 e 14 de setembro Foto: Caio Gallucci/Divulgação

O elenco conta ainda com Marcelo Varzea, que interpreta o primeiro marido de Elis, Ronaldo Bôscoli; Cláudio Lins, que vive o segundo marido da artista, César Camargo Mariano; Fernando Rubro, que interpreta Jair Rodrigues; e Santiago Villalba, que dá vida à Tom Jobim e Luiz Carlos Miele, entre outros nomes.

Elis: a voz que cantou a história de um país e de sua gente

Em entrevista ao Verso, a baiana Laila Garin, que vive Elis desde as primeiras sessões do espetáculo, conta que chegar ao Nordeste com a montagem era um sonho antigo da equipe. Por aqui, o texto chega com poucas adaptações e em versão um pouco mais curta que a original – 2h20 de duração, com 15 minutos de intervalo –, mas mantém a ideia de contar um pouco da história do Brasil tendo como guia a arte de Elis Regina.

“A gente encurtou um pouco, mas o texto continua igual. O que mudou foi o nosso contexto político. A mesma cena que a gente apresentou há dez anos, apresentada hoje, tem outras camadas de compreensão por parte do público”, destaca a atriz. “É uma parte da história do Brasil que é essencial, mas que também faz parte da história pessoal de cada um”, completa.

Momentos importantes da carreira da artista – e também de sua vida pessoal – evocam essas memórias. “Temos um pouquinho da relação dela com Jair Rodrigues, o momento histórico em que ela explodiu com ‘Arrastão’ no festival [da Música Popular Brasileira, da TV Excelsior]”, enumera Laila. “Trechinhos de shows históricos, as relações amorosas e política, tudo guiado pela obra dela”, ressalta.

Um dos pontos altos da montagem, para a artista, é a interpretação da música “Como Nossos Pais”, de Belchior, que se tornou um símbolo nacional – e Laila confessa que a expectativa para interpretar a canção no Ceará pela primeira vez é grande.

“O momento de ‘Como Nossos Pais’ é muito emocionante na peça, muito especial, porque essa música é absurda”, destaca. “Vai ser muito bonito, porque ela é um ato de amor a nós mesmos, de autoestima da nossa cultura. Vai ser lindo fazê-la na terra de Belchior”, afirma.

Apesar de fazer grande sucesso entre os fãs de Elis Regina, Garin destaca: o espetáculo é para todos, dos fãs mais fiéis aos que querem conhecer mais sobre a Música Popular Brasileira.

“Quem for [ao teatro] terá uma breve aula da história da música brasileira, vai conhecer um pouquinho dos maiores compositores do Brasil e vai ter uma experiência sensorial, afetiva e musical muito emocionante”, garante.

Serviço

Espetáculo “Elis, A Musical” em Fortaleza

Quando: Sexta-feira (13), às 20h; sábado (14), às 15h e às 19h; e domingo (15), às 19h

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Ingressos: A partir de R$ 95 | Vendas no Sympla e na bilheteria do Cineteatro São Luiz

Classificação: 14 anos

Mais informações: @elisamusical