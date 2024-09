Humorista Augusto Bonequeiro é internado na UTI com pneumonia e família pede doações

O humorista Augusto César Barreto, o Augusto Bonequeiro, de 73 anos, está em internado uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Fortaleza com um quadro de pneumonia. O artista pernambucano radicado no Ceará vive há 13 anos uma luta contra o Parkinson, conforme a família.

Segundo Gabriel Oliveira, filho de Augusto, essa é a segunda vez que o pai vai para a UTI com pneumonia. Ele está hospitalizado há cerca de 20 dias.

A família organizou uma vaquinha e pede doações para ajudar nos custos do tratamento e em outras despesas relacionadas à saúde do humorista.

Show beneficente

A Arena Humor anunciou uma apresentação beneficente nesta quinta-feira (12), a partir das 19h, com diversos artistas, entre humoristas e cantores, para arrecadar dinheiro para o tratamento de Augusto.

Artistas como Lailtinho e Pepeta participarão do momento. O estabelecimento divulgou o show nas redes sociais neste fim de semana. A Arena do Humor fica na avenida Beira-Mar.

Como doar?

Nome no banco: Augusto Cesar Barreto de Oliveira

Chaves PIX: