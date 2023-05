Histórias e lugares do Pirambu: passeio cultural guiado percorre pontos importantes do bairro

Que tal percorrer as ruas do Pirambu conhecendo histórias, pessoas e lugares do bairro? A ação guiada será possível nesta sexta-feira (5). É quando acontece o II Passeio Jane Jacobs, cujo objetivo é conectar cidadãos fortalezenses com espaços públicos da Capital.

Para participar, interessados devem comparecer ao Teatro São José, às 14h. O passeio tem previsão de aproximadamente três horas de duração e percorrerá uma distância de 2,2 km.

O percurso seguirá por três pontos no bairro, classificado como uma Zona Especial de Interesse Social (ZEIS): Projeto Quatro Varas, Vila do Kite e Marco Zero. Mediante apoio de guias, os participantes conhecerão um pouco mais da história de Fortaleza e as curiosidades do bairro.

Transitar para conhecer

Realizadas anualmente desde 2007, as caminhadas são conhecidas ao redor do mundo como Jane’s Walk e ocorrem em maio – mês de aniversário da homenageada.

Elas são inspiradas na ativista, escritora, jornalista e urbanista americana Jane Jacobs, cuja missão era destacar a importância de moradores locais saberem como é a história dos próprios bairros e cidades.

Em Fortaleza, a atividade também faz parte das ações ligadas ao programa Fortaleza Cidade Criativa, da Prefeitura de Fortaleza em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).



Serviço

Passeio Jane Jacobs pelo Pirambu

Nesta sexta-feira(5). Horário da concentração: às 14h, no Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299 - Centro). Percurso: Projeto Quatro Varas, Vila do Kite e Marco Zero

