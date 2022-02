Fotorreportagem: no Dia de Iemanjá, um passeio pelas festas em homenagem à divindade na Capital

Divindade do rio que deságua no mar, Iemanjá é lembrada nesta quarta-feira (2) no dia dedicado a ela. Em Fortaleza, a filha de Olokun, mãe de todos os adultos e de todos os orixás, protagoniza anualmente grandes festas realizadas à beira-mar. O culto foi trazido para o Brasil pelos povos de origem iorubá, em fins do século XVIII até quase metade do século XIX.

Nesta data, é comum as pessoas oferecem à Rainha do Mar diferentes mimos, entre sabonetes, velas, flores e perfumes. A crença é de que Iemanjá leva consigo para o fundo do oceano todos os nossos problemas e confidências, trazendo de volta sobre as ondas a esperança de um futuro melhor.

O Diário do Nordeste oferece agora um passeio pelas comemorações em homenagem à divindade na Capital, atestando a fé e o alcance do momento. Os registros são de Bruno Gomes, João Luiz, José Leomar, Kid Júnior, Natinho Rodrigues e Silvana Tarelho.

Legenda: Em registro antes da pandemia de Covid-19, grande encontro para saudar Iemanjá Foto: Bruno Gomes

Legenda: Festas costumam envolver danças, cânticos e rituais próprios Foto: Bruno Gomes

Legenda: Pontos específicos da cidade coroam a Rainha do Mar Foto: Kid Júnior

Legenda: Iemanjá simboliza a energia geradora, força da natureza, a fecundidade e o amparo materno Foto: Kid Júnior

Legenda: Concentração no litoral de Fortaleza para festejar Iemanjá Foto: Kid Júnior

Legenda: No sincretismo religioso, Iemanjá corresponde a Nossa Senhora dos Navegantes, da Conceição, das Candeias, da Piedade e Virgem Maria Foto: Kid Júnior

Legenda: Além de ser a protetora dos pescadores e jangadeiros, Iemanjá rege as casas e os lares das pessoas Foto: Kid Júnior

Legenda: O nome Iemanjá significa a mãe dos filhos-peixe Foto: Kid Júnior

Legenda: A senhora dos oceanos gosta de velas brancas, rosas ou azuis, champanhe, calda de ameixa ou pêssego, arroz-doce, manjar, melão e rosas brancas Foto: Kid Júnior

Legenda: Para as religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda, é Iemanjá quem decide o destino de todos aqueles que entram no mar Foto: Natinho Rodrigues

Legenda: No Brasil, a deusa Iemanjá recebe diferentes nomes, dentre eles Dandalunda, Inaé, Ísis, Janaína, Marabô, Maria e Mucunã Foto: Natinho Rodrigues

Legenda: As celebrações em homenagem a Iemanjá também acontecem em 15 de agosto, 8 de dezembro e 31 de dezembro Foto: Natinho Rodrigues

Legenda: No ritual angola, as águas do mar são representadas por uma divindade equivalente chamada de Quissimbe ou Dandalunda Foto: Natinho Rodrigues

Legenda: No rito jejê, esse mesmo tipo de deus aquático aparece com o nome de Abe, a estrela que caiu nos mares Foto: João Luiz

Legenda: Do ventre de Iemanjá saíram vários orixás que são colocados como seus filhos; entre tantos, podemos citar Xangô, o deus do trovão Foto: João Luiz

Legenda: Festa de Iemanjá em barraca na Praia do Futuro, em 2007 Foto: Silvana Tarelho