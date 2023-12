Filme centenário dado como perdido terá sessão gratuita com piano ao vivo no Cineteatro São Luiz

Considerado desaparecido por décadas, o documentário brasileiro “Amazonas, maior rio do mundo”, de 1918, terá exibição especial nesta sexta-feira (22) no Cineteatro São Luiz. A sessão da obra acontece a partir das 19 horas e terá acompanhamento de música ao vivo com o pianista Neto Ferreira.

Descrito como o primeiro longa filmado na Amazônia, o filme dirigido por Silvino Santos estava dado como perdido desde os anos 1930 até ter sido reencontrado, em 2023, no Arquivo Nacional de Cinema da República Tcheca.

A exibição no Cineteatro — realizada em parceria com o Cine Ceará e a Cinemateca Brasileira — será uma das primeiras da obra no Brasil e compõe a faixa “Sessão Polytheama Especial”, criada em 2019 para destacar produções do cinema mudo mundial.

Na produção, são destacadas informações e aspectos naturais e sociais ligados ao rio Amazonas, como a convivência com povos indígenas e, também, indústrias extrativistas.

Perdido e achado

Segundo informações da Cinemateca Brasileira, o cineasta Silvino Santos escreveu em um livro de memórias não publicado que a produção foi roubada por um colega da equipe, Propércio de Mello Saraiva. Ao assumir a autoria, ele negociou a venda da obra na Europa, onde os materiais acabaram se perdendo.

Após décadas desaparecido, “Amazonas, maior rio do mundo” foi redescoberto no arquivo audiovisual de Praga, onde havia sido catalogado de forma equivocada como um filme norte-americano lançado em 1925.

A confirmação de que a obra encontrada era de fato o pioneiro documentário brasileiro foi feita pela Cinemateca Brasileira em parceria com o pesquisador Sávio Stoco e o curador e crítico Jay Weissberg.

Sessão Polytheama especial com “Amazonas, maior rio do mundo” + piano ao vivo com Neto Ferreira

Quando: sexta-feira (22), às 19h

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500, Centro)

Gratuito.

Mais informações: no Instagram @cineteatrosaoluiz