Familiares e amigos se despedem de Paulo Diógenes, em Fortaleza: 'Deixa muitas saudades'

Familiares e amigos prestam as últimas homenagens ao humorista Paulo Diógenes — conhecido pela icônica personagem Raimundinha —, nesta quinta-feira (15), em velório realizado na Funerária Ternura, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Paulo, de 62 anos, faleceu nessa quarta-feira (14), após complicações provocadas por uma infecção bacteriana nos pulmões, conforme informações apuradas pela reportagem.

No momento de despedida, o amigo João Carlos Albuquerque relembrou como a alegria do artista auxiliou no tratamento dele contra a dependência química.

João Carlos Albuquerque Amigo de Paulo Diógenes A gente nunca vai deixar de sentir a presença do Paulo Diógenes. Ele era um ser humano que gostava muito de ajudar os outros, e não tinha tempo ruim para ele, era todo tempo sorrindo. Problemas todos temos, mas ele encarava os problemas com um sorriso, ajudando os outros. Tenho muita consideração e muita gratidão por ele e pela família dele."

O amigo contou que os dois se conheceram quando ele estava internado em uma clínica para tratamento de dependentes químicos, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Na época, a alegria e a capacidade de fazer os outros rirem, características de Paulo, foram cruciais para a recuperação de João Carlos.

"[Ele era] Sempre alegre, disposto a ajudar muitas pessoas. Sou um dependente químico em recuperação, passei muito tempo usando substâncias que alteravam minha mente, meu humor, e fui internado na clínica do Paulo Diógenes. Passei o tratamento lá, e, desde então, estou limpo. [...] Tenho uma gratidão por ele muito grande", relembra.

Após o encontro no momento delicado, os dois passaram a trabalhar juntos fora do centro de recuperação. "Fui o motorista particular dele, na campanha para vereador aqui da eleição de Fortaleza, e a gente saiu vitorioso. Só tenho é agradecer demais ao Paulo Diógenes por ter passado na minha vida. Deixa muitas saudades."

A personalidade altruísta do humorista também foi destacada pelo irmão dele, André Diógenes.

André Diógenes Irmão de Paulo Diógenes O humor cearense está de luto, que perdeu uma grande referência do humor no Ceará e do Brasil em si. Paulo deixou um legado, grandes amizades. Muito amor que ele distribuiu para muita gente, fazendo as pessoas rirem, fazendo-as saírem de depressões, ajudando aqueles que ele podia estender a mão".

Amigo do artista, o também humorista Luciano Lopes, mais conhecido como Luana do Crato, destacou como a perda do profissional deve impactar o cenário do humor brasileiro.

Luciano Lopes Humorista Vai deixar um vazio muito grande, espero que ele seja preenchido pela imagem, pela memória do Paulo, e que o movimento do humor e os artistas não deixem esse legado se acabar e a imagem do Paulo desaparecer. A gente que ficou agora tem que dar continuidade a esse legado, a essa figura lendária que foi a Raimundinha".

A missa de corpo presente de Paulo Diógenes está prevista para as 14h30. O sepultamento será às 16h no Cemitério Jardim Metropolitano, no Eusébio.

Quem foi Paulo Diógenes?

Paulo nasceu no Rio de Janeiro, mas veio para o Ceará com seis meses de idade, pois parte da sua família é cearense. A mudança ocorreu após o pai dele passar em um concurso público, levando a esposa e os filhos para morarem em Russas, no Interior do Estado.

Em entrevista ao Que Nem Tu, podcast do Diário do Nordeste, Paulo chegou a detalhar que cresceu com diversas vivências no interior, relembrando que a família dele tinha fazenda em Jaguaribe.

Em 1978, começou a atuar como humorista e, em 1982, foi ao Rio de Janeiro para explorar outros caminhos como artista. A ideia da personagem Raimundinha, surgiu na capital fluminense, mas apenas ganhou esse nome posteriormente, no fim da década de 1980.

Além da participação no humor, Paulo Diógenes teve atuações na política. Em 2012, venceu a eleição para vereador de Fortaleza, ficando no cargo até 2016.

Ele foi político do Partido Social Democrático (PSD) e atuou como coordenador de Políticas Públicas para a Diversidade Sexual da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Fortaleza.