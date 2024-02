Câmara de Fortaleza suspende sessão por conta da morte de Paulo Diógenes

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) suspendeu a sessão ordinária marcada para a manhã desta quinta-feira (15), em razão da morte do humorista e ex-parlamentar Paulo Diógenes, intérprete da personagem Raimundinha. A decisão foi comunicada pelo presidente da Casa, Gardel Rolim (PDT), quando da abertura da ordem do dia.

"Por conta do falecimento do ex-vereador desta Casa, decreto luto legislativo por três dias. Levantaremos a sessão, inclusive, para os colegas vereadores poderem acompanhar o sepultamento do ex-colega vereador Paulo Diógenes. Portanto, fica levantada a presente sessão", anunciou.

O luto oficial já havia sido divulgado na tarde da quarta-feira (14), quando foi informada a morte do artista. Em nota publicada nos canais oficiais da CMFor, Gardel destacou a atuação do ex-vereador no Parlamento e sua contribuição para a Cidade.

Existência Política

Paulo Diógenes foi eleito para uma cadeira na Câmara pelo Partido Social Democrático (PSD) em 2012, exercendo a função entre 2013 e 2016. Após sua passagem pela Casa, entre 2017 e 2019, ele se dedicou ao cargo de coordenador de Políticas Públicas para a Diversidade Sexual na, hoje extinta, Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Fortaleza.

Em janeiro de 2014, o casamento dele com o companheiro Tarcísio Rocha se tornou a primeira união homoafetiva de um político a ser realizada no País. À época, foram convidados como padrinhos o então prefeito Roberto Cláudio e o então deputado federal Jean Wyllys.

Dois anos depois, em 2016, ele protagonizou outro feito inédito, ao conseguir na Justiça a guarda socioafetiva da filha do marido, o que deu a ele os mesmos direitos e obrigações garantidos a pais biológicos. A determinação foi a primeira vista no Judiciário do Ceará até aquela ocasião.

Conforme publicou a CMFor, o artista tinha 62 anos e foi vítima de pneumonia. O velório acontece na Sala Saudade da Funerária Ternura, na Aldeota, na Capital cearense. A missa será celebrada a partir das 14h30 e o sepultamento deverá ocorrer às 16h, no Cemitério Jardim Metropolitano.