Relembre trajetória de Paulo Diógenes, intérprete da personagem Raimundinha

Conhecido pela personagem Raimundinha, o humorista Paulo Diógenes faleceu nesta quarta-feira (14), aos 62 anos em Fortaleza. Nascido no Rio de Janeiro, ele vivia em Fortaleza e contribuiu para a cena teatral e humorística do Ceará.

Aos seis meses de idade, Paulo e sua família se mudaram para Russas, no Interior do Ceará, após o pai dele passar em um concurso público.

Veja também

Ele iniciou a carreira como humorista em 1978 e quatro anos depois se mudou para o Rio de Janeiro, com o objetivo de explorar outros caminhos como artista.

Foi na capital fluminense que surgiu a ideia da personagem Raimundinha. O nome, no entanto, só foi estabelecido no fim da década de 1980.

Legenda: Em foto de 1991, humorista Paulo Diógenes dá vida a personagem Raimundinha, uma das mais conhecidas do humor cearense Foto: Acervo pessoal

A icônica personagem criada por Paulo completou 35 anos em 2023. Abusando do brega, Raimundinha marcou o humor cearense.

Em entrevista ao podcast do Diário do Nordeste, o "Que Nem Tu", o artista revelou que a personagem surgiu a partir da observação de várias pessoas do seu convívio que considerava engraçadas.

"A Raimundinha é cada coisa engraçada de cada um. Eu tiro olhar de um, a peruca de outro, a maneira de falar de outro. É a formação de várias pessoas em uma só", contou.

A personagem também fez parte do programa "Vila do Riso", da TV Diário, ao lado Aurineide Camurupim, Oscabrito e Dadá.

No ano passado, Paulo apresentou o espetáculo “Raimundinha é a Mãe! – O Show”, celebrando as mais de três décadas da criação da personagem.

PARCERIA COM CIRO SANTOS

Foi com Raimundinha que Paulo criou o primeiro show de humor cearense a rodar o Brasil, no início dos anos 1990. A peça "Caviar com Rapadura" surgiu a partir da colaboração de Paulo e Ciro Santos.

A ideia surgiu no fim dos anos 1980, quando Ciro, que na época morava no Rio de Janeiro, estava passando férias no Ceará. Paulo sugeriu que o amigo trouxesse o figurino da personagem Virgínia Del Fuego, para que ele fizesse algumas apresentações durante o período.

Depois surgiu a ideia de unir Del Fuego, uma dondoca do Rio de Janeiro, a Raimundinha, personagem cearense icônica de Diógenes. No palco, a dupla apresentava o contraste entre uma mulher cosmopolita e chique e uma outra que abusa dos excessos, do “brega”.

“Essa fórmula deu muito certo, porque mostrava um contraste social, de culturas, costumes, de tudo – era um contraste de se entender em cena que dura até hoje”, comentou Paulo durante uma entrevista no ano passado.

A amizade e parceria profissional entre os dois permaneceu até os dias atuais. Em 2023, eles apresentaram o remake “Caviar com Rapadura: 30 anos depois…”.

CARREIRA POLÍTICA

Além do legado na arte, Paulo também atuou na cena política. Ele foi eleito vereador de Fortaleza pelo Partido Social Democrático (PSD) em 2012 e exerceu o cargo até 2016.

Também atuou na Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos da capital cearense, como coordenador de Políticas Públicas para a Diversidade Sexual, entre 2017 e 2019.