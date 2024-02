Famosos e autoridades lamentam a morte de Paulo Diógenes

A morte do humorista Paulo Diógenes nesta quarta-feira (14) abalou artistas e autoridades do Ceará e Brasil. Através das redes sociais, as personalidades homenagearam o artista. Conhecido pela personagem Raimundinha, Paulo foi humorista, ator, diretor e político.

Ciro Santos, parceiro do humorista em diversos projetos profissionais, lamentou o falecimento do amigo no Instagram e publicou um poema em homenagem ao humorista. "Seu legado de arte e risos brilhantes, permanecerá sempre em nossos instantes", escreveu em um trecho.

Colegas de profissão, como o humorista Luis Antônio Costa, conhecido pela personagem Aurineide Camurupim, também lamentou a partida do colega. "Minha grande inspiração na arte de fazer rir. Você foi muito especial na minha vida", disse.

O humorista Ery Soares, do Nas Garras da Patrulha, destacou o pioneirismo de Paulo Diógenes. "Desbravador, levou o nome do Ceará ao cenário nacional e Inspirou muita gente. fazendo com que o humor do Ceará ser reconhecido e respeitado em todo país", afirmou.

"Hoje Deus nos tirou um dos maiores Ícones do riso no Ceará, o nosso querido e meu padrinho", lamentou o também humorista Luciano Alves Lopes, conhecido pela personagem Luana do Crato.

O cantor paraense Beto Barbosa escreveu: "O humor cearense está de luto e eu também! Perdi um amigo". Amigo de Paulo há trinta anos, o ator e humorista João Netto, conhecido pelo personagem Zé Modesto, também falou sobre a morte do artista.

Veja também

"O humor cearense perde o pioneiro dos shows nos palcos de bares, restaurantes, pizzarias de Fortaleza. O cara que abriu caminho para dá trabalho para uma nova geração de humoristas e famílias inteiras que sobreviviam do humor", afirmou.

O prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, declarou: "Muito triste a partida do Paulo Diógenes, um homem brilhante, sensível e lutador nas artes e na política. Que Deus conforte fãs, amigos e familiares neste momento de dor e pesar".

Elmano de Freitas, governador do Ceará, também lamentou a morte de Paulo, relembrando a atuação do humorista como vereador da capital cearense, de 2012 a 2016.

"Além de referência na área, Paulo Diógenes também atuou na política cearense como vereador de Fortaleza. Toda a minha solidariedade aos familiares, amigos e fãs", escreveu.