Famoso por 'Raimundinha', Paulo Diógenes também já foi vereador de Fortaleza

Grande perda no cenário humorístico cearense, o comediante conhecido por "Raimundinha" já chegou a legislar por Fortaleza. Paulo Diógenes, morto nesta quarta-feira (14), foi eleito vereador da Capital pelo PSD em 2012 e empossado no ano seguinte para um mandato de quatro anos. Buscou a reeleição no pleito de 2016, mas ficou na suplência.

No Parlamento Municipal, atuou pela promoção da cultura, dos direitos humanos e do enfrentamento às drogas. Posteriormente, mesmo já sem mandato, ele foi homenageado pela Casa, em reconhecimento por antigos colegas e novos vereadores.

A veia política não surgiu do nada: ele era filho do ex-deputado estadual constituinte Osmar Diógenes, que chegou a exercer quatro mandatos na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Devido à sua icônica carreira como ator e memorável passagem pela Câmara Municipal, a Casa declarou luto oficial de três dias.

"Recebi com muito pesar a notícia do falecimento do ex-vereador e humorista Paulo Diógenes, ocorrida nesta quarta-feira (14). Por esse motivo, decreto luto oficial de três dias na Câmara Municipal de Fortaleza. Paulo Diógenes dedicou o seu trabalho de forma exemplar na Casa por um mandato, sempre contribuindo para o desenvolvimento da nossa Capital. Neste momento de dor, quero me solidarizar com todos os seus familiares e amigos. Rogo a Deus, para que o receba em paz e traga conforto para sua família", disse o presidente da Câmara, Gardel Rolim (PDT).