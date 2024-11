Dois cearenses são finalistas do Prêmio Jabuti 2024

O Ceará tem chance de trazer para casa duas estatuetas do Prêmio Jabuti 2024. Nesta terça-feira (5), foram anunciados pela Câmara Brasileira do Livro os finalistas desta edição, com o nome dos cearenses Dalgo Silva e Cláudia Sousa Leitão entre os selecionados. Eles concorrem nas categorias "Escritor Estreante - Poesia" e "Não-ficção - Economia Criativa", respectivamente.

Natural de Tabatinga, distrito do município de Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza, Dalgo Silva concorre com o livro "Meu amor é político", publicado pela editora Cepe. Além de poeta, o autor é graduado em Psicologia e mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Conforme o site da Cepe, "Meu amor é político" reúne um conjunto de textos que articula intimidade com problemas coletivos, a exemplo da homofobia e dos conflitos de classe. "O que existe de desamparo no mundo é apropriado a partir do que é vivido e visto muito de perto; do mesmo modo, o que existe de alegria e vitalidade também é colhido nesses mesmos becos da experiência", traz a sinopse no site da Cepe.

Legenda: Dalgo Silva é natural de Tabatinga, distrito do município de Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza Foto: Arquivo pessoal

Antes de ser finalista do Jabuti, a obra foi vencedora do Prêmio Cepe Nacional de Literatura na categoria Poesia.

Cláudia Sousa Leitão, por sua vez, é finalista com "Criatividade e emancipação nas comunidades-rede: contribuições para uma economia criativa brasileira" (Editora WMF Martins Fontes), livro em que atuou como organizadora.

O trabalho promove reflexão e formulação de políticas públicas de economia criativa no Brasil voltadas para a construção de desenvolvimento sustentável. O título do livro é inspirado em "Criatividade e dependência na civilização industrial", obra seminal de Celso Furtado, publicada há 45 anos.

Legenda: Cláudia Leitão já foi Secretária da Economia Criativa do Ministério da Cultura entre 2011 e 2013 Foto: Arquivo pessoal

A publicação atual, por sua vez, busca oferecer ao leitor subsídios originais para uma reflexão a respeito de economia criativa, com o envolvimento e a emancipação das populações em seus territórios, para a superação da desigualdade, da violência e do autoritarismo.

Cláudia Leitão é Mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, doutora em Sociologia pela Sorbonne e foi Secretária da Economia Criativa do Ministério da Cultura entre 2011 e 2013. Em solo cearense, destacou-se sobretudo por ser Secretária da Cultura do Estado (2003-2006) e presidente da Câmara Setorial de Economia Criativa na Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).

A cerimônia de premiação do Jabuti deste ano acontecerá em 19 de novembro no Auditório Ibirapuera (SP). Na ocasião, serão anunciados os vencedores das 22 categorias, que abrangem os eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, além do aguardado Livro do Ano.

Esta edição do prêmio traz inovações importantes, incluindo a categoria Escritor Estreante - Poesia, no Eixo Inovação, criada para autores que lançaram o primeiro livro em português no Brasil ao longo de 2023.

Além disso, o Eixo Não-Ficção foi ampliado com as categorias Saúde e Bem-Estar, Educação e Negócios, refletindo as demandas e temas emergentes no universo editorial.

Os vencedores de cada categoria serão premiados com a estatueta do Jabuti e R$ 5 mil, exceto na categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior. As editoras das obras vencedoras também receberão a estatueta.

O Livro do Ano, maior premiação da noite, receberá o prêmio de R$ 70 mil, além de passagens e hospedagem para participar da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, uma das maiores feiras literárias do mundo.

A lista com todos os finalistas está no site do Prêmio.