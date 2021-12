Conheça os bentô cakes, bolinhos na marmita com frases e desenhos engraçados

Sabe aquela figurinha do WhatsApp que você usa para tudo? Ou aquele meme que viralizou nas redes sociais e com o qual todo mundo se identifica? Agora eles estão saindo da internet e virando bolo. São os chamados bentô cakes, servidos em marmitas e com decorações engraçadinhas e virais.

Com apenas 10 cm de diâmetro e 300g, têm uma massa amanteigada, de baunilha ou chocolate, e atendem bem duas pessoas ou até mais, caso os pedaços não sejam necessariamente generosos. Os sabores variam muito e a decoração pode ser feita com chantininho (chantilly de leite em pó) ou buttercream (creme de manteiga).

De origem asiática - o nome bentô vem do japonês e significa 'marmita', e a estética também é inspirada em bolinhos coreanos -, essa tendência já chegou em Fortaleza e tem atraído muita gente, especialmente pelos likes garantidos com uma foto de bentô no Instagram.

A advogada cearense Tabitha Brito Barros (@buttercup.doces), 29 anos, começou a fazer os bolos de marmita em novembro, após sair do escritório em que trabalhava. Incentivada pelos amigos, ela transformou a confeitaria na renda principal, e hoje chega a produzir seis bentô cakes por dia, com a ajuda da mãe Maria Alda.

Tabitha Brito Barros Advogada e confeteira “Eu não via muito aqui em Fortaleza e esse foi um dos motivos para eu querer investir. Comecei a ver inspirações no Instagram, no Pinterest, mas cada pedido que recebo é um desafio. Os clientes estão cada vez mais criativos, mandam foto e digo que vou tentar”, afirma.

Segundo ela, a procura é grande para ocasiões de aniversário e predominam bentô cakes com os desenhos do Flork, uma figurinha/meme bem comum nas redes sociais.

“Com o bolo vão também uma vela e um garfinho, e fico muito feliz de contribuir com esses momentos de comemoração na vida das pessoas”, diz a advogada, ainda reflexiva sobre o quanto deve investir neste negócio em 2022.

Legenda: Bentô cakes da Buttercup

Temáticas

Há quatro anos trabalhando com confeitaria na @_vivadoce_, Virgínia Gurgel, 30, e Vanessa Teles, 27, começaram a fazer bentô em setembro, primeiro porque adoraram a ideia, e segundo porque viram nela muito potencial para vendas.

“Agora no final do ano tivemos bastante procura, acho que pela confraternizações, é um presente muito legal! Também percebemos uma busca maior por parte de pessoas que iam se formar e queriam um bolo com essa temática!”, contam as empreendedoras.

Segundo as confeiteiras, a decoração é de escolha do cliente, mas elas não fazem nada com frases racistas, machistas, fascistas, anti vacina ou contra os lgbtqia+.

“Fora isso, a gente só avisa se o desenho ou a frase for muito grande e não couber no bolo!”, explicam, ressaltando também que os bolinhos não são veganos.

Legenda: Bentô cakes da Viva Doce

Tempo de preparo

Algumas decorações, de acordo com elas, são super simples e podem ser feitas em 30 minutos. Outras tendem a ser mais demoradas e podem levar uma hora ou mais.

“Pode não parecer, mas decorar bentô é bem mais trabalhoso, porque a gente tem um espaço menor para escrever/desenhar, então tudo é feito com muita delicadeza!”, partilham Vanessa e Virgínia.

As irmãs Alyne, 31, e Rayane Sá, 19, da @cakebu_, acrescentam que fazer um bentô leva de duas a três horas, tendo em consideração todos os processos de montagem, espatulagem até a finalização com a decoração.

Legenda: Bentô cakes da CakeBu

Elas iniciaram o negócio durante a pandemia e incluíram os bentô cakes no cardápio em julho deste ano.

Alyne Sá Confeiteira e empreendedora “Começamos a buscar referências, pesquisar sobre tamanhos, quais embalagens e todos os detalhes para ficar dentro da proposta coreana, que é a nossa inspiração. As pessoas gostaram da ideia e foi se espalhando”.

O bentinho (nome adotado por elas) vai em embalagem biodegradável, feita a partir do substrato de cana de açúcar, e garfinho de madeira, também biodegradável, acompanhado de laço, tag e vela, em caso de aniversário.

Diferente das outras duas confeitarias de Fortaleza aqui apresentadas, que trabalham com chantininho, os bentô cakes de Alyne e Rayane são cobertos com buttercream, aplicados em desenhos, figurinhas engraçadas e frases românticas. “Este último é o que mais sai, pense num povo apaixonado!”, brincam.

E então, já decidiu qual pedir?

Serviço

Buttercup (@buttercup.doces)

Preço: R$30

Pedido com 24h de antecedência e entrega a combinar (retirada, delivery ou uber flat)

Contato: (85) 9 8200-1283

*Recesso apenas nas datas dos feriados

Viva Doce (@_vivadoce_)

Preço: R$35 até o final de 2021

Pedido com 48h de antecedência e entrega a combinar (retirada ou uber flat)

Contato: (85) 9 9818-1487

*Recesso de 25/12 a 15/01

CakeBu (@cakebu_)

Preço: R$49 (para natal e ano novo)

Pedidos com 4 dias de antecedência (sujeito a disponibilidade) e entrega no valor fixo de R$20 para qualquer bairro de Fortaleza

Contato: (85) 9 8128-4779

*Recesso de 01 a 16/01