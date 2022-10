Confira programação completa do Cine Ceará desta quarta-feira (12)

Acontece nesta semana a 32ª edição um dos principais festivais de cinema do Brasil, o Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema. Na programação, são exibidos mais de 50 filmes distribuídos em mostras competitivas, paralelas e exibições especiais, além de debates, homenagens e masterclasses.

Nesta quarta-feira (12), a programação gratuita acontece em diversos equipamentos da cidade e até no interior do estado, em Juazeiro do Norte. Confira:

Cineteatro São Luiz

Mostra O Primeiro Filme A Gente Nunca Esquece

9h30 e 14h30, classificação indicativa: Livre

Pluft, o Fantasminha. Rosane Svartman. Ficção. 88 min. Brasil. 2022.

Homenagem

A partir de 18h30, classificação indicativa: 16 anos

Teta Maia

Mostra Competitiva Brasileira de Curta-Metragem

A partir de 18h30, classificação indicativa: 16 anos

Alexandrina - Um relâmpago. Keila Sankofa. Documentário. 11 min. Amazonas. 2022.

Celeste (Sobre Nós). Natália Araújo. Ficção. 19 min. Pernambuco. 2022.

Último Domingo. Joana Claude e Renan Barbosa Brandão. Ficção. 17 min. Rio de Janeiro. 2022.

Big Bang. Carlos Segundo. Drama. 13 min. Minas Gerais. 2022.

Mostra Competitiva Ibero-Americana de Longa-Metragem

A partir de 18h30, classificação indicativa: 16 anos

A piedade. Eduardo Casanova. Ficção. 80 min. Espanha-Argentina. 2022.

Acesso ao evento: para as sessões das mostras competitivas Ibero-americana de Longa-metragem (de 7 a 12) e Brasileira de Curta-metragem (de 10 a 12) e para a exibição especial do filme 'Saravá, meu avô' (dia 13), os ingressos gratuitos serão disponibilizados pelo equipamento na plataforma Sympla – a partir das 12h do dia que antecede cada sessão. Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos por sessão.

Cinema do Dragão

Mostra Coração de Estudante

A partir de 14h, classificação indicativa: ​14 anos

Curtas vencedores da competição de curtas para alunos da Unilab

Mostra Olhar do Ceará - Curta-Metragem

A partir de 14h, classificação indicativa: 10 anos

Bege Euforia. Anália Alencar. Ficção/experimental. 20 min. Ceará. 2022.

Fio de Ariadne. Mozart Freire e Ton Martins. Ficção. 16 min. Ceará. 2021.

Na Estrada Sem Fim Há Lampejos de Esplendor. Liv Costa e Sunny Maia. Ficção. 11 min. Ceará. 2021.

Pedro. Leo Silva. Ficção. 11 min. Ceará. 2022.

Debate com realizadores após exibição. Mediação: Dellano Rios

Acesso ao evento: para os longas e curtas da Mostra Olhar do Ceará, os ingressos serão disponibilizados na bilheteria física do equipamento a partir das 13h, ou seja, uma hora antes do início das sessões.

Praça do Ferreira

Cine Social

Classificação indicativa: Livre

17h30 - Especial Dia das Crianças - Espetáculo “Reino do Sol”

18h30 - Biblioteca, pintura de rosto e brincadeiras

19h30 – Cinema na Praça - Sessão Infantil

Hotel Sonata de Iracema

Mostra Competitiva Brasileira de Curta-Metragem

A partir de 9h.

Contragolpe. Victor Uchôa. Documentário. 16 min. Bahia. 2022.

Cemitério de Flores. Rafael Toledo. Suspense/Terror. 19 min. Minas Gerais. 2022.

Infantaria. Laís Santos Araújo. Ficção. 24 min. Alagoas. 2022.

Debate com os realizadores. Mediação: Camilla Osório

Mostra Competitiva Ibero-Americana de Longa-Metragem

A partir de 10h.

Green Grass. Ignacio Ruiz. Ficção. 100 min. Chile-Japão. 2022.

Debate com os realizadores. Mediação: Vitor Búrigo.

Acesso ao evento: além das exibições, o público pode também participar dos debates sobre os filmes das mostras Competitivas Ibero-americanas de longa-metragem e Brasileira de Curta-metragem que acontecerão diariamente no auditório do Hotel Sonata de Iracema. O acesso é por ordem de chegada, sujeito a lotação.