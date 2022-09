32º Cine Ceará anuncia filmes selecionados para as Mostras Competitivas Ibero-americana e Brasileira

Pertinho de acontecer, a 32ª edição do Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema anunciou, nesta sexta-feira (2), os filmes selecionados para as Mostras Competitivas Ibero-americana e Brasileira. As produções refletem sobretudo a respeito da identidade brasileira em contextos de exceção, a exemplo do presente desafio envolvendo a pandemia de Covid-19.

Na Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem, procurou-se fazer uma seleção que privilegiasse a diversidade, tanto temática como esteticamente. Dois dos oito longas são nacionais: "A Filha do Palhaço", ficção do diretor Pedro Diógenes sobre a história de Joana, uma adolescente de 14 anos que acompanha o pai, o humorista Renato, por shows em churrascarias, bares e casas noturnas de Fortaleza; e "O Acidente", de Bruno Carboni, que narra um acidente com a ciclista Joana e o encontro dela com a família do motorista.

Legenda: "La Piedad/A Piedade", de Eduardo Casanovas, é uma co-produção Espanha e Argentina Foto: Divulgação

Também estão na competição de longas “Lo Invisible”, de Javier Andrade, selecionado pelo Governo do Equador para representar o país no Oscar 2023; "La Piedad", filme espanhol de Eduardo Casanovas, Melhor Filme Internacional no 26º Festival Internacional Cine Fantasia (Montreal); e “Niños de Las Brisas”, de Marianela Maldonado, sobre a jornada de três jovens venezuelanos para se tornarem músicos profissionais.

“Green Grass”, coprodução Chile-Japão dirigida por Ignacio Ruiz, “Vicenta B”, do cubano Carlos Lechuga, e o argentino “Las Cercanas”, de María Álvarez, completam a seleção de longas.

Curtas

Por sua vez, para a Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem foram selecionadas 10 produções de sete estados do Brasil, dentre as quase 800 inscrições. Os filmes vão ao encontro de um país "de revolta e fantasia", conforme a curadoria, alguns voltados para a realidade, outros para a fantasia e subversão.

Entre os escolhidos, está o premiado "Big Bang", de Carlos Segundo, produzido em Minas Gerais, eleito o Melhor Filme na categoria Curta de Autor no 75º Festival Internacional de Cinema de Locarno, na Suíça. Também de Minas está o suspense/terror “Cemitério das Flores”, de Rafael Toledo.

“Celeste (Sobre Nós)”, dirigido por Natália Araújo, foi produzido em Pernambuco, e “Elusão”, de Taís Augusto, no Ceará. “Infantaria”, de Laís Santos Araújo, é o alagoano selecionado e “O Último Domingo”, de Joana Claude e Renan Barbosa Brandão, representa o Rio de Janeiro na mostra.

Legenda: O premiado "Big Bang", de Carlos Segundo, produzido em Minas Gerais, está entre os curtas escolhidos Foto: Divulgação

Também estão na lista quatro documentários: “Alexandrina – Um relâmpago” (AM), da artista visual e cineasta Keila Sankofa, sobre Alexandrina, mulher preta da Amazônia filha de negros escravizados; e "Camaco" (MG), de Breno Alvarenga, sobre um dialeto secreto que surge como forma de resistência de mineradores numa cidade no interior de Minas Gerais.

"Contragolpe" (BA), de Victor Uchôa, sobre a importância do boxe na periferia de Salvador, também integra o time juntamente com "Filhos da Noite" (PE), a respeito das memórias e vivências de oito homens gays entre 50 e 70 anos.

Além da competição oficial, os curtas-metragens concorrem ao Prêmio Canal Brasil de Curtas. O 32ª Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema acontece de 7 a 13 de outubro em Fortaleza de modo totalmente presencial. A lista completa dos filmes selecionados para as Mostras Competitivas Ibero-americana e Brasileira você confere abaixo:

Longas da Competitiva Ibero-Americana

A Filha do Palhaço. Direção: Pedro Diógenes. Ficção. 104’. Brasil. 2022. 12 anos.

Green Grass. Direção: Ignacio Ruiz. Ficção. 100’. Chile-Japão. 2022. 16 anos.

La Piedad / A Piedade. Direção: Eduardo Casanovas. Ficção. 80’. Espanha-Argentina. 2022. 16 anos.

Las Cercanas / Inseparáveis. Direção: María Álvarez. Documentário. 81’. Argentina. 2021. Livre.

Lo Invisible / O Invisível. Direção: Javier Andrade. Ficção. 85’. Equador-França. 2021. 18 anos.

Niños de Las Brisas / Meninos de Las Brisas. Direção: Marianela Maldonado. Documentário. 100’. Venezuela-Reino Unido-França. 2021. 12 anos.

O Acidente. Direção: Bruno Carboni. Ficção. 95’. Brasil. 2021. 14 anos.

Vicenta B. Direção: Carlos Lechuga. Ficção. 77’. Cuba-França-EUA-Colômbia-Noruega. 2021. 12 anos.

Curtas da Competitiva Brasileira

Alexandrina - Um Relâmpago. Direção: Keila Sankofa. Documentário. 11’. Amazonas. 2022. Livre.

Big Bang. Direção: Carlos Segundo. Drama. 13’. Minas Gerais. 2022. 12 anos.

Camaco. Direção: Breno Alvarenga. Documentário. 14’. Minas Gerais. 2022. Livre.

Celeste (Sobre Nós). Direção: Natália Araújo. Ficção. 19’. Pernambuco. 2022. 12 anos.

Cemitério de Flores. Direção: Rafael Toledo. Suspense/terror. 19’. Minas Gerais. 2022. 16 anos.

Contragolpe. Direção: Victor Uchôa. Documentário. 16’. Bahia. 2022. Livre.

Elusão. Direção: Taís Augusto. Ficção. 22’. Ceará. 2022. Livre.

Filhos da Noite. Direção: Henrique Arruda. Documentário. 15’. Pernambuco. 2022. 12 anos.

Infantaria. Direção: Laís Santos Araújo. Ficção. 24’. Alagoas. 2022. 12 anos.

O Último Domingo. Direção: Joana Claude e Renan Barbosa Brandão. Ficção. 17 min. Rio de Janeiro. 2022. Livre.



Serviço

32° Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema

De 7 a 13 de outubro de 2022 em Fortaleza. Informações pelo site oficial do evento e pelas redes sociais (instagram e facebook). Festival Cine Ceará. E-mail: contatos@cineceara.com

