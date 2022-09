Ceará Music terá festa de lançamento com quatro atrações nacionais em outubro deste ano

O Ceará Music 2023 contará com festa de lançamento com quatro atrações nacionais, no dia 15 de outubro de 2022, no Marina Park. As informações foram anunciadas em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (12).

No dia 15 de outubro, o evento de lançamento do Ceará Music 2023 terá shows dos cantores:

Jão

Jota Quest

Pitty e Nando Reis com o projeto "Pittynando"

Ao todo, em outubro deste ano, três palcos estarão montados no evento. De acordo com os organizadores do festival, "ainda não se sabe se o Ceará Music vai ser anual ou bienal, mas veio e fica" e "não sai mais do calendário".

Douglas Santos, um dos membros da organização do Ceará Music, falou sobre as memórias afetivas dos cearenses em torno do evento.

"Todas essas memórias, a gente guardou conosco e foi um evento que teve a felicidade de só reunir coisas boas. A gente vinha nessa maturação há alguns anos e isso nos dá a segurança de fazer um festival com a mesma energia".

As vendas para o evento de abertura, realizado neste ano, começam nesta terça-feira (13) — a partir de 0h no site bilheteria virtual.

Evento de 2023

A existência de nomes internacionais na programação do evento ainda não foi revelada. A organização do festival informou que novidades da programação serão detalhadas na próxima quinta-feira (15)

De acordo com a organização do festival, haverá uma pré-venda de ingressos do evento agendado para o próximo ano.