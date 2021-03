Biblioteca Comunitária Livro Livre Curió celebra Dia Mundial da Poesia com seminário virtual

“Poesia: Arte de todos os Povos” é o título do seminário virtual realizado neste domingo (21), das 14h30 às 18h, em celebração ao Dia Mundial da Poesia.

A iniciativa, capitaneada pela Livro Livre Curió Biblioteca Comunitária, contará com dois painéis em que convidadas e convidados explorarão as diversas arquiteturas de vida e poesia de nomes de todo o mundo.

Além disso, um diálogo sobre dúvidas e comentários do público será otimizado na ação, que culminará com um sarau temático, organizado pela Livro Livre por meio do Grupo de Estudos e Leituras de Poesia.

Ao público interessado, é necessário realizar inscrição por meio deste formulário. Gratuito, o evento concede certificado a quem colabora financeiramente com a biblioteca. Não-colaboradores podem solicitar o documento por meio de uma taxa de R$15. O valor será revertido para a manutenção do espaço e das atividades da casa.

Alcance de produções

Esta é a primeira edição da iniciativa, que abraçará, sobretudo, nomes e fenômenos poéticos, como o do poeta indiano Rabindranath Tagore (1861-1941) e o movimento da Literatura Marginal Periférica.

Legenda: O poeta, romancista, músico e dramaturgo indiano Tagore (1861-1941), cuja produção será debatida no seminário Foto: Divulgação

Para falar sobre as temáticas, participam dos painéis o doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, Tarso de Melo; o poeta cearense andarilho, Ítalo Rovere, que atualmente reside na Índia; o professor do Departamento de Letras Clássicas da Universidade Federal do Ceará, Robert de Brose; a professora de Literatura, Tuyra Andrade; o grupo de extensão da UFC, Paideia; e os(as) participantes do Grupo de Estudos e Leitura de Poesia da Livro Livre Curió.

Um dos idealizadores da biblioteca, o poeta, escritor, editor e produtor cultural Talles Azigon explica que a iniciativa surgiu como um desdobramento de uma prática realizada pelo Coletivo Poetas do Templo da Poesia, que atua com formações em literatura, poesia, performances poéticas, recitais e saraus.

“Nós sempre comemorávamos o Dia Nacional e o Dia Mundial da Poesia, era de praxe. Então, resolvi trazer isso para a biblioteca”, diz. A ação igualmente surgiu para manter as atividades da casa ativas, ainda que diante do cenário pandêmico, contando com o Grupo de Estudos e Leituras de Poesia para estar à frente do projeto.

Talles também sublinha que os organizadores do evento querem experimentar a primeira edição para, então, planejar outras. “A ideia é que o seminário aconteça todos os anos”, adianta.

Confira, abaixo, a programação completa:

Programação

Painel 1

14h30 – Fala de boas-vindas e abertura do Seminário;

14h40 – Apresentação artística: Dalgo;

14h45 – Origens da poesia grega, com o Grupo Paideia (UFC);

15h05 – Ítalo Rovere: Um poeta pelo mundo, com Ítalo Rovere;

15h35 – Literatura Marginal Periférica, com Tuyra Andrade;

15h55 – Debate e espaço para perguntas;

15h25 – Intervalo de 10 minutos.

Painel 2

15h35 – Abertura do Painel com Apresentação Artística: Débora;

15h40 – Tagore, poeta da Índia, com Robert De Brose;

16h – Matsuo Bashô, poeta do Japão, com Tarso de Melo;

16h20 – Debate e Espaço para perguntas;

17h – Sara, Poeta del mundo, com Grupo de Estudos e Leitura de Poesia;

17h50 – Encerramento e Agradecimentos



Serviço

Seminário “Poesia: Arte de todos os Povos”

Neste domingo (21), das 14h30 às 18h, por meio de sala do Google Meet da Livro Livre Curió Biblioteca Comunitária. Inscrições neste link. Contatos: (85) 981543909 ou livrolivrecurio@gmail.com. Redes sociais da biblioteca: Facebook e Instagram